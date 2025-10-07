Besonders beachtet!
Verve Group Registered (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 07.10.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Verve Group Registered (A) Aktie bisher um +4,60 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verve Group Registered (A) Aktie.
Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.
Verve Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +4,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Verve Group Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,05 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +3,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verve Group Registered (A) -26,75 % verloren.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.
Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,55 %
|1 Monat
|+15,22 %
|3 Monate
|-16,05 %
|1 Jahr
|-33,32 %
Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 480,27 Mio.EUR wert.
Globale Börsen im Minus: SDAX und S&P 500 mit stärksten Verlusten
An den internationalen Börsen dominieren heute die roten Zahlen. Während der DAX und andere Indizes Verluste hinnehmen müssen, gibt es dennoch einige Lichtblicke bei den Topwerten.
Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.