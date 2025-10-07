PlasCred Circular Innovations sucht Kapital für Neos: Berater an Bord!
PlasCred Circular Innovations Inc. startet ein bahnbrechendes Projekt in Alberta. Mit PricewaterhouseCoopers an ihrer Seite planen sie die Finanzierung der innovativen Neos-Recyclinganlage. Diese Anlage wird täglich 100 Tonnen schwer recycelbare Kunststoffe in wertvolle Rohstoffe umwandeln. Dank starker Partner und Förderungen ist die Hälfte der Projektkosten bereits gesichert. PlasCred zielt darauf ab, Nordamerika mit ihrer Recyclingtechnologie zu erobern.
- PlasCred Circular Innovations Inc. hat PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. als Finanzberater für die Kapitalaufnahme zur ersten Recyclinganlage Neos in Alberta beauftragt.
- Die Neos-Anlage wird täglich 100 Tonnen schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle in ein schwefelarmes Kreislaufnaphtha umwandeln und jährlich etwa 36.500 Tonnen Kunststoffabfälle vermeiden.
- Das zum Patent angemeldete duale katalytische Pyrolysesystem der Anlage wurde in Kanada entwickelt und über zwei Jahre in einer Pilotanlage validiert.
- PlasCred hat bereits 5 Millionen USD Förderung von Emissions Reduction Alberta und ein indikatives Term Sheet für 8,5 Millionen USD von der Business Development Bank of Canada gesichert, was über 50% der Projektfinanzierung abdeckt.
- Die Neos-Anlage wird voraussichtlich 25 Millionen USD kosten und soll durch strategische Partnerschaften mit CN Rail und Palantir Technologies stabile Einnahmen und logistische Effizienz gewährleisten.
- PlasCred plant, sein Geschäftsmodell auf weitere Standorte in Nordamerika auszuweiten und strebt an, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen zu werden.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,61 % im Minus.
