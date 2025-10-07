101 0 Kommentare PlasCred Circular Innovations sucht Kapital für Neos: Berater an Bord!

PlasCred Circular Innovations Inc. startet ein bahnbrechendes Projekt in Alberta. Mit PricewaterhouseCoopers an ihrer Seite planen sie die Finanzierung der innovativen Neos-Recyclinganlage. Diese Anlage wird täglich 100 Tonnen schwer recycelbare Kunststoffe in wertvolle Rohstoffe umwandeln. Dank starker Partner und Förderungen ist die Hälfte der Projektkosten bereits gesichert. PlasCred zielt darauf ab, Nordamerika mit ihrer Recyclingtechnologie zu erobern.

