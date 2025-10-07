Ex-Karstadt-Chef Wolfgang Urban gestorben
- Wolfgang Urban, Ex-Chef von Metro und Karstadt, verstorben.
- Starb im Alter von 80 Jahren in Rheinberg, NRW.
- War Lebensgefährte der Olympiasiegerin Isabell Werth.
RHEINBERG (dpa-AFX) - Der frühere Metro- und Karstadt-Chef Wolfgang Urban ist tot. Der Handelsmanager starb am Montag im Alter von 80 Jahren, wie eine Sprecherin der Familie in Rheinberg am Niederrhein der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Urban hatte seine Karriere 1973 als kaufmännischer Angestellter beim Kölner Kaufhof begonnen. 1995 wurde er Vorstandssprecher der Kaufhof Holding, wo er eine tiefgreifende Sanierung einleitete. Ein Jahr später stieg er weiter auf, zog als Co-Sprecher in den Vorstand der Kaufhof-Mutter Metro ein. Nach dem Zusammenschluss von Karstadt und Quelle war er von 2000 bis 2004 Vorstandschef des Essener Handelskonzerns.
Urban war der Lebensgefährte der Dressurreiterin und achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn./brd/DP/he
