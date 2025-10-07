    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMETRO AktievorwärtsNachrichten zu METRO
    Ex-Karstadt-Chef Wolfgang Urban gestorben

    Für Sie zusammengefasst
    • Wolfgang Urban, Ex-Chef von Metro und Karstadt, verstorben.
    • Starb im Alter von 80 Jahren in Rheinberg, NRW.
    • War Lebensgefährte der Olympiasiegerin Isabell Werth.
    Foto: Rolf Vennenbernd - picture alliance/dpa

    RHEINBERG (dpa-AFX) - Der frühere Metro- und Karstadt-Chef Wolfgang Urban ist tot. Der Handelsmanager starb am Montag im Alter von 80 Jahren, wie eine Sprecherin der Familie in Rheinberg am Niederrhein der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

    Urban hatte seine Karriere 1973 als kaufmännischer Angestellter beim Kölner Kaufhof begonnen. 1995 wurde er Vorstandssprecher der Kaufhof Holding, wo er eine tiefgreifende Sanierung einleitete. Ein Jahr später stieg er weiter auf, zog als Co-Sprecher in den Vorstand der Kaufhof-Mutter Metro ein. Nach dem Zusammenschluss von Karstadt und Quelle war er von 2000 bis 2004 Vorstandschef des Essener Handelskonzerns.

    Urban war der Lebensgefährte der Dressurreiterin und achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn./brd/DP/he

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
