Ex-Karstadt-Chef Wolfgang Urban gestorben

Urban war der Lebensgefährte der Dressurreiterin und achtmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn./brd/DP/he

Die METRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 484 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der METRO Aktie um +0,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,87 %.

Die Marktkapitalisierung von METRO bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2500EUR. Von den letzten 4 Analysten der METRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -26,54 %/+65,29 % bedeutet.