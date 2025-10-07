Deutliche Gehaltssteigerungen bei VielfaltMenü

Berlin (ots) -



- VielfaltMenü und Gewerkschaft NGG vereinbaren Gehaltssteigerungen von bis zu

14,6 Prozent



VielfaltMenü und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf

einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung umfasst unter anderem

Gehaltssteigerungen von bis zu 14,6 Prozent sowie eine Zusage zur Sicherung von

Arbeitsplätzen. Der Vertrag läuft bis mindestens zum 30. September 2027.



VielfaltMenü ist bundesweit das einzige maßgeblich auf den Bildungssektor

spezialisierte Unternehmen mit tariflicher Absicherung. Mit rund 1.000

Beschäftigten werden täglich über 100.000 Kinder und Jugendliche in

Kindergärten, Kitas und Schulen mit gesundem, regionalem und abwechslungsreichem

Essen versorgt.





Über die bestehenden, branchenweit herausragenden tarifvertraglichen sozialen

Leistungen, wie beispielsweise einheitliche Zuschläge für Mehrarbeit,

Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, 10 Tage tariflicher Mehrurlaub (30 Tage

Urlaub bei einer 5-Tage-Woche), bezahlte Freistellung bei besonderen Anlässen,

Beihilfe im Sterbefall sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld hinaus, sieht der neue

Anschluss-Entgelt-Tarifvertrag in 2025 und 2026 auch die Zahlung einer

Einmalzahlung in Höhe von jeweils 156 Euro netto vor.



"Die Gespräche verliefen intensiv, respektvoll und konstruktiv", erklärt

Geschäftsführer Markus Grube. "Als VielfaltMenü GmbH übernehmen wir

Verantwortung und tragen zum Wohlergehen aller bei: unserer Mitarbeitenden, der

versorgten Bildungseinrichtungen und ganz besonders von Eltern und Kindern.

Unser Tarifvertrag und die Einigung mit der NGG zeigen zudem: Faire

Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Stabilität, verlässliche Perspektiven und

Arbeitsplatzsicherung passen gut zusammen. Das ist ein starkes Ergebnis und

wichtiges Signal!".



Die Einigung von VielfaltMenü und der NGG ist ein gemeinsames Signal für

Stabilität und Vertrauen und zeigt: konstruktive Sozialpartnerschaft wirkt - für

Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft.



Über VielfaltMenü



VielfaltMenü ist eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und

abwechslungsreicher Verpflegungslösungen in Kindergärten, Schulen und sozialen

Einrichtungen. Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie, Bio-Zutaten von

regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie nachhaltigen Konzepten setzt sie

neue Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung. Ihr Anspruch: mehr als gutes

Essen - sie fördert eine ausgewogene Ernährung, stärkt die Gesundheit von

Kindern, Jugendlichen und Menschen in Pflegeeinrichtungen und unterstützt aktiv

die Ernährungsbildung. Ergänzt durch innovative Ideen steht sie für Qualität,

Vielfalt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Weitere

Informationen unter: http://www.vielfaltmenue.com



Pressekontakt:



Andreas Oertel | mailto:andreas.oertel@tonka-pr.com | Tel: 030 403668115



