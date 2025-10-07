Tarifeinigung erzielt
Deutliche Gehaltssteigerungen bei VielfaltMenü
Berlin (ots) -
- VielfaltMenü und Gewerkschaft NGG vereinbaren Gehaltssteigerungen von bis zu
14,6 Prozent
VielfaltMenü und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf
einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung umfasst unter anderem
Gehaltssteigerungen von bis zu 14,6 Prozent sowie eine Zusage zur Sicherung von
Arbeitsplätzen. Der Vertrag läuft bis mindestens zum 30. September 2027.
VielfaltMenü ist bundesweit das einzige maßgeblich auf den Bildungssektor
spezialisierte Unternehmen mit tariflicher Absicherung. Mit rund 1.000
Beschäftigten werden täglich über 100.000 Kinder und Jugendliche in
Kindergärten, Kitas und Schulen mit gesundem, regionalem und abwechslungsreichem
Essen versorgt.
- VielfaltMenü und Gewerkschaft NGG vereinbaren Gehaltssteigerungen von bis zu
14,6 Prozent
VielfaltMenü und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf
einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung umfasst unter anderem
Gehaltssteigerungen von bis zu 14,6 Prozent sowie eine Zusage zur Sicherung von
Arbeitsplätzen. Der Vertrag läuft bis mindestens zum 30. September 2027.
VielfaltMenü ist bundesweit das einzige maßgeblich auf den Bildungssektor
spezialisierte Unternehmen mit tariflicher Absicherung. Mit rund 1.000
Beschäftigten werden täglich über 100.000 Kinder und Jugendliche in
Kindergärten, Kitas und Schulen mit gesundem, regionalem und abwechslungsreichem
Essen versorgt.
Über die bestehenden, branchenweit herausragenden tarifvertraglichen sozialen
Leistungen, wie beispielsweise einheitliche Zuschläge für Mehrarbeit,
Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, 10 Tage tariflicher Mehrurlaub (30 Tage
Urlaub bei einer 5-Tage-Woche), bezahlte Freistellung bei besonderen Anlässen,
Beihilfe im Sterbefall sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld hinaus, sieht der neue
Anschluss-Entgelt-Tarifvertrag in 2025 und 2026 auch die Zahlung einer
Einmalzahlung in Höhe von jeweils 156 Euro netto vor.
"Die Gespräche verliefen intensiv, respektvoll und konstruktiv", erklärt
Geschäftsführer Markus Grube. "Als VielfaltMenü GmbH übernehmen wir
Verantwortung und tragen zum Wohlergehen aller bei: unserer Mitarbeitenden, der
versorgten Bildungseinrichtungen und ganz besonders von Eltern und Kindern.
Unser Tarifvertrag und die Einigung mit der NGG zeigen zudem: Faire
Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Stabilität, verlässliche Perspektiven und
Arbeitsplatzsicherung passen gut zusammen. Das ist ein starkes Ergebnis und
wichtiges Signal!".
Die Einigung von VielfaltMenü und der NGG ist ein gemeinsames Signal für
Stabilität und Vertrauen und zeigt: konstruktive Sozialpartnerschaft wirkt - für
Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft.
Über VielfaltMenü
VielfaltMenü ist eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und
abwechslungsreicher Verpflegungslösungen in Kindergärten, Schulen und sozialen
Einrichtungen. Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie, Bio-Zutaten von
regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie nachhaltigen Konzepten setzt sie
neue Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung. Ihr Anspruch: mehr als gutes
Essen - sie fördert eine ausgewogene Ernährung, stärkt die Gesundheit von
Kindern, Jugendlichen und Menschen in Pflegeeinrichtungen und unterstützt aktiv
die Ernährungsbildung. Ergänzt durch innovative Ideen steht sie für Qualität,
Vielfalt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Weitere
Informationen unter: http://www.vielfaltmenue.com
Pressekontakt:
Andreas Oertel | mailto:andreas.oertel@tonka-pr.com | Tel: 030 403668115
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171714/6133070
OTS: VielfaltMenü
Leistungen, wie beispielsweise einheitliche Zuschläge für Mehrarbeit,
Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, 10 Tage tariflicher Mehrurlaub (30 Tage
Urlaub bei einer 5-Tage-Woche), bezahlte Freistellung bei besonderen Anlässen,
Beihilfe im Sterbefall sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld hinaus, sieht der neue
Anschluss-Entgelt-Tarifvertrag in 2025 und 2026 auch die Zahlung einer
Einmalzahlung in Höhe von jeweils 156 Euro netto vor.
"Die Gespräche verliefen intensiv, respektvoll und konstruktiv", erklärt
Geschäftsführer Markus Grube. "Als VielfaltMenü GmbH übernehmen wir
Verantwortung und tragen zum Wohlergehen aller bei: unserer Mitarbeitenden, der
versorgten Bildungseinrichtungen und ganz besonders von Eltern und Kindern.
Unser Tarifvertrag und die Einigung mit der NGG zeigen zudem: Faire
Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Stabilität, verlässliche Perspektiven und
Arbeitsplatzsicherung passen gut zusammen. Das ist ein starkes Ergebnis und
wichtiges Signal!".
Die Einigung von VielfaltMenü und der NGG ist ein gemeinsames Signal für
Stabilität und Vertrauen und zeigt: konstruktive Sozialpartnerschaft wirkt - für
Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft.
Über VielfaltMenü
VielfaltMenü ist eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und
abwechslungsreicher Verpflegungslösungen in Kindergärten, Schulen und sozialen
Einrichtungen. Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie, Bio-Zutaten von
regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie nachhaltigen Konzepten setzt sie
neue Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung. Ihr Anspruch: mehr als gutes
Essen - sie fördert eine ausgewogene Ernährung, stärkt die Gesundheit von
Kindern, Jugendlichen und Menschen in Pflegeeinrichtungen und unterstützt aktiv
die Ernährungsbildung. Ergänzt durch innovative Ideen steht sie für Qualität,
Vielfalt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Weitere
Informationen unter: http://www.vielfaltmenue.com
Pressekontakt:
Andreas Oertel | mailto:andreas.oertel@tonka-pr.com | Tel: 030 403668115
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171714/6133070
OTS: VielfaltMenü
Autor folgen