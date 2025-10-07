    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Tarifeinigung erzielt

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutliche Gehaltssteigerungen bei VielfaltMenü

    Berlin (ots) -

    - VielfaltMenü und Gewerkschaft NGG vereinbaren Gehaltssteigerungen von bis zu
    14,6 Prozent

    VielfaltMenü und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf
    einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung umfasst unter anderem
    Gehaltssteigerungen von bis zu 14,6 Prozent sowie eine Zusage zur Sicherung von
    Arbeitsplätzen. Der Vertrag läuft bis mindestens zum 30. September 2027.

    VielfaltMenü ist bundesweit das einzige maßgeblich auf den Bildungssektor
    spezialisierte Unternehmen mit tariflicher Absicherung. Mit rund 1.000
    Beschäftigten werden täglich über 100.000 Kinder und Jugendliche in
    Kindergärten, Kitas und Schulen mit gesundem, regionalem und abwechslungsreichem
    Essen versorgt.

    Über die bestehenden, branchenweit herausragenden tarifvertraglichen sozialen
    Leistungen, wie beispielsweise einheitliche Zuschläge für Mehrarbeit,
    Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, 10 Tage tariflicher Mehrurlaub (30 Tage
    Urlaub bei einer 5-Tage-Woche), bezahlte Freistellung bei besonderen Anlässen,
    Beihilfe im Sterbefall sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld hinaus, sieht der neue
    Anschluss-Entgelt-Tarifvertrag in 2025 und 2026 auch die Zahlung einer
    Einmalzahlung in Höhe von jeweils 156 Euro netto vor.

    "Die Gespräche verliefen intensiv, respektvoll und konstruktiv", erklärt
    Geschäftsführer Markus Grube. "Als VielfaltMenü GmbH übernehmen wir
    Verantwortung und tragen zum Wohlergehen aller bei: unserer Mitarbeitenden, der
    versorgten Bildungseinrichtungen und ganz besonders von Eltern und Kindern.
    Unser Tarifvertrag und die Einigung mit der NGG zeigen zudem: Faire
    Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Stabilität, verlässliche Perspektiven und
    Arbeitsplatzsicherung passen gut zusammen. Das ist ein starkes Ergebnis und
    wichtiges Signal!".

    Die Einigung von VielfaltMenü und der NGG ist ein gemeinsames Signal für
    Stabilität und Vertrauen und zeigt: konstruktive Sozialpartnerschaft wirkt - für
    Beschäftigte, Unternehmen und Gesellschaft.

    Über VielfaltMenü

    VielfaltMenü ist eine der führenden Anbieterinnen hochwertiger und
    abwechslungsreicher Verpflegungslösungen in Kindergärten, Schulen und sozialen
    Einrichtungen. Mit einer DGE-zertifizierten Menülinie, Bio-Zutaten von
    regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern sowie nachhaltigen Konzepten setzt sie
    neue Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung. Ihr Anspruch: mehr als gutes
    Essen - sie fördert eine ausgewogene Ernährung, stärkt die Gesundheit von
    Kindern, Jugendlichen und Menschen in Pflegeeinrichtungen und unterstützt aktiv
    die Ernährungsbildung. Ergänzt durch innovative Ideen steht sie für Qualität,
    Vielfalt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Weitere
    Informationen unter: http://www.vielfaltmenue.com

    Pressekontakt:

    Andreas Oertel | mailto:andreas.oertel@tonka-pr.com | Tel: 030 403668115

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171714/6133070
    OTS: VielfaltMenü




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Tarifeinigung erzielt Deutliche Gehaltssteigerungen bei VielfaltMenü - VielfaltMenü und Gewerkschaft NGG vereinbaren Gehaltssteigerungen von bis zu 14,6 Prozent VielfaltMenü und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Die Vereinbarung umfasst unter …