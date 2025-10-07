Schlag für KI-Blase, Bitcoin fällt - wehe wenn die Blase platzt!

Alles hängt an der KI-Blase - und wehe wenn sie platzt, denn dann würde es auch für Liquiditäts-Assets wie Bitcoin eng werden! Inzwischen sprechen viele Beobachter von einer KI-Blase - die Frage sei nur, in welchem Stadium der Blase wir seien. Heute hat ein Artikel von "The Information" über Oracle die Laune der KI-Euphoriker verdorben - dabei hatte Dell am frühen Nachmittag noch die nächste Sau durchs Dorf getrieben mit seiner Prognose bis zum Jahr 2030 (!) nach oben geschraubt, weil die Kunden doch so viel "Hunger nach KI" hätten. Dass so viel an dieser Blase hängt, sieht man auch bei den Kryptos wie Bitcoin und Ethereum, die sich parallel zum fallenden Kurs von Oracle bewegten..

