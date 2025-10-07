    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    693 Aufrufe 693 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Schlag für KI-Blase, Bitcoin fällt - wehe wenn die Blase platzt!

    Inzwischen sprechen viele Beobachter von einer KI-Blase - die Frage sei nur, in welchem Stadium der Blase wir seien

    Alles hängt an der KI-Blase - und wehe wenn sie platzt, denn dann würde es auch für Liquiditäts-Assets wie Bitcoin eng werden! Inzwischen sprechen viele Beobachter von einer KI-Blase - die Frage sei nur, in welchem Stadium der Blase wir seien. Heute hat ein Artikel von "The Information" über Oracle die Laune der KI-Euphoriker verdorben - dabei hatte Dell am frühen Nachmittag noch die nächste Sau durchs Dorf getrieben mit seiner Prognose bis zum Jahr 2030 (!) nach oben geschraubt, weil die Kunden doch so viel "Hunger nach KI" hätten. Dass so viel an dieser Blase hängt, sieht man auch bei den Kryptos wie Bitcoin und Ethereum, die sich parallel zum fallenden Kurs von Oracle bewegten..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.920,00€
    Basispreis
    16,21
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.021,00€
    Basispreis
    16,52
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Börsencrash? Dotcom-Ängste nehmen zu an der Wall Street

    2. Marcel Fratzscher über Rentner: Bundeswehr + Wählen verbieten – nur ein Scherz?

     

    Das Video "Schlag für KI-Blase, Bitcoin fällt - wehe wenn die Blase platzt!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Schlag für KI-Blase, Bitcoin fällt - wehe wenn die Blase platzt! Alles hängt an der KI-Blase - und wehe wenn sie platzt, denn dann würde es auch für Liquiditäts-Assets wie Bitcoin eng werden!