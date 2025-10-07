Börsen Update USA - 07.10. - US Tech 100 schwach -0,68 %

Der Dow Jones steht aktuell (20:00:02) bei 46.511,52 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: IBM +2,22 %, Coca-Cola +1,67 %, Procter & Gamble +1,65 %, Boeing +1,30 %, Travelers Companies +1,28 %

Flop-Werte: Salesforce -2,47 %, Nike (B) -2,37 %, Caterpillar -2,06 %, Merck & Co -1,32 %, Microsoft -0,81 %

Der US Tech 100 steht bei 24.810,79 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +14,67 %, PayPal +2,96 %, Paychex +2,92 %, Palantir +2,83 %, Netflix +2,75 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,89 %, NXP Semiconductors -5,03 %, ON Semiconductor -4,74 %, Lam Research -4,58 %, Zscaler -4,56 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 6.705,12 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +14,67 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +4,11 %, Quest Diagnostics +3,15 %, Kroger +3,06 %, Kenvue +3,06 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -7,45 %, Ford Motor -6,05 %, D.R. Horton -5,59 %, Teradyne -5,09 %, NXP Semiconductors -5,03 %