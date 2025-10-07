    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW - Aktie auf Talfahrt - 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -4,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

    BMW Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die BMW Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,44 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BMW-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,54 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um +4,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BMW auf +13,19 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

    BMW Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,03 %
    1 Monat +0,43 %
    3 Monate +14,54 %
    1 Jahr +14,16 %

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,94 Mrd.EUR wert.

    BMW hängt Mercedes beim Absatz ab und senkt die Prognose


    Obwohl BMW beim Absatz deutlich bessere Zahlen als Konkurrent Mercedes vorlegen kann, müssen die Münchner ihre Prognose senken. Zwar erzielten sie im dritten Quartal ein deutliches Plus während der Erzrivale aus Stuttgart 12 Prozent weniger Autos …

    BMW senkt Prognose


    Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So bleibe das China-Geschäft hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollreduzierungen bislang nicht …

    Kaum verändert - Rekorde bei Einzelwerten


    Der Dax verharrt weiter auf hohem Niveau. Seit dem Sprung über 24.500 Punkte am Freitag, auf den rasch Gewinnmitnahmen folgten, hat sich der deutsche Leitindex nur wenig bewegt. Am Dienstag schloss er mit plus 0,03 Prozent auf 24.385,78 Zählern. …

    BMW Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    -4,15 %
    -0,37 %
    -4,40 %
    +9,41 %
    +9,41 %
    +18,89 %
    +31,37 %
    +3,14 %
    +533.650,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000



