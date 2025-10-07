BMW - Aktie auf Talfahrt - 07.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BMW-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,54 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die BMW Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,44 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um +4,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BMW auf +13,19 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

BMW Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,03 % 1 Monat +0,43 % 3 Monate +14,54 % 1 Jahr +14,16 %

Informationen zur BMW Aktie

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,94 Mrd.EUR wert.

Obwohl BMW beim Absatz deutlich bessere Zahlen als Konkurrent Mercedes vorlegen kann, müssen die Münchner ihre Prognose senken. Zwar erzielten sie im dritten Quartal ein deutliches Plus während der Erzrivale aus Stuttgart 12 Prozent weniger Autos …

Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So bleibe das China-Geschäft hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollreduzierungen bislang nicht …

Der Dax verharrt weiter auf hohem Niveau. Seit dem Sprung über 24.500 Punkte am Freitag, auf den rasch Gewinnmitnahmen folgten, hat sich der deutsche Leitindex nur wenig bewegt. Am Dienstag schloss er mit plus 0,03 Prozent auf 24.385,78 Zählern. …

BMW Aktie jetzt kaufen?

Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.