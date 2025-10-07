JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Dieser rechne damit, dass der durch die Preisreformen in China versuchte Gegenwind ein Einmaleffekt sein dürfte, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das nächste Jahr werde eine Erholung des Geschäfts erwartet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 308,1EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 19:57 Uhr) gehandelt.
