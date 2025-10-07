    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFuture Fuels AktievorwärtsNachrichten zu Future Fuels
    Future Fuels: MEGATEM-Scan deckt riesiges Explorationspotenzial auf

    Future Fuels Inc. revolutioniert die Uranexploration im Nunavut-Territorium mit innovativer Technologie und strategischem Weitblick.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Future Fuels Inc. hat hochauflösende geophysikalische Daten für das Projekt "Hornby" im Nunavut-Territorium erworben, das das System Mountain Lake abdeckt.
    • CEO Rob Leckie betont die Bedeutung der Konsolidierung und Digitalisierung historischer Daten für das Explorationsprogramm des Unternehmens.
    • Die MEGATEM-Vermessung, die vor zwei Jahrzehnten durchgeführt wurde, war bislang nicht in die Nunavut-Geoscience-Datenbank integriert, was den Zugang zu diesen Daten verhinderte.
    • Die neu verarbeiteten Daten werden in die KI-Plattform DORA von Vrify integriert, um geophysikalische Merkmale zu identifizieren, die mit Uranmineralisierung in Verbindung stehen.
    • Das Projekt "Hornby" umfasst über 40 unerschlossene Uranvorkommen und wird als geologisch vielversprechend angesehen.
    • Marktanalysen deuten auf ein strukturelles Angebotsdefizit bei Uran hin, was die Attraktivität von Uranaktien erhöht, insbesondere für antizyklische Investoren.

    Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,25 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,5700EUR das entspricht einem Plus von +1,33 % seit der Veröffentlichung.


