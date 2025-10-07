Ottobock: Endgültiger Angebotspreis von 66 EUR pro Aktie fixiert!

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAd-hocsvorwärtsNachricht
    Ottobock SE & Co. KGaA betritt die Börsenbühne mit einem Paukenschlag: Ein Angebotspreis von 66 Euro pro Aktie und ein Platzierungsvolumen von über 807 Millionen Euro markieren einen Meilenstein.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Ottobock SE & Co. KGaA hat den endgültigen Angebotspreis für den geplanten Börsengang auf 66,00 EUR je Aktie festgelegt.
    • Insgesamt werden 12.236.173 Aktien platziert, darunter 1.515.151 neue Aktien und 10.721.022 bestehende Aktien aus dem Bestand der Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH.
    • Das Platzierungsvolumen beträgt 807.587.418,00 EUR bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option, und die Marktkapitalisierung wird auf rund 4,2 Milliarden EUR geschätzt.
    • Der Streubesitz wird voraussichtlich 19,12% betragen, während die gegenwärtigen Aktionäre mindestens 80,88% des Grundkapitals behalten werden.
    • Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 9. Oktober 2025 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
    • Goldman Sachs Bank Europe SE fungiert als Stabilisierungsmanager, um den Marktpreis der Aktien während des Stabilisierungszeitraums zu stützen.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
