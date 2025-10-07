Ottobock enthüllt finalen Aktienpreis von 66 EUR!
Ottobock wagt den Sprung an die Börse und plant, mit einem beeindruckenden Angebot von 66 Euro je Aktie, die Finanzwelt zu erobern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Ottobock hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf 66,00 EUR je Aktie festgelegt.
- Das Gesamtvolumen des Angebots beträgt 807.587.418,00 EUR und umfasst 12.236.173 Aktien.
- Die Marktkapitalisierung von Ottobock wird auf rund 4,2 Milliarden EUR geschätzt.
- Der Streubesitz wird voraussichtlich 19,12% betragen, während die aktuellen Aktionäre mindestens 80,88% des Grundkapitals behalten.
- Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 09. Oktober 2025 geplant.
- Die Sperrfrist für die Gesellschaft und bestimmte Aktionäre beträgt 180 Tage ab dem ersten Handelstag.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.