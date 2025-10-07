    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group
    Shelly Group: Rekordumsatz in den ersten 9 Monaten 2025 enthüllt!

    Ein unerwarteter Umsatzsprung: Die Shelly Group SE meldet für 2025 ein starkes Wachstum und übertrifft alle Prognosen.

    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • Die Shelly Group SE hat für die ersten neun Monate 2025 einen vorläufigen Konzernumsatz von rund 87,4 Millionen Euro (ca. 170,9 Millionen BGN) veröffentlicht.
    • Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 34,5 %.
    • Die Umsatzsteigerung übertraf die Erwartungen des Unternehmens.
    • Die offiziellen, ungeprüften Konzernzahlen werden am 12. November 2025 nach Börsenschluss bekannt gegeben.
    • Der Wechselkurs wurde auf EUR 1 = BGN 1,95583 fixiert.
    • Die Shelly Group SE ist an der Frankfurter Börse im Prime Standard sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, München und Stuttgart gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.11.2025.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,40EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
