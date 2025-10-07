    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Skoda Fabia 130

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sonderedition feiert das Jubiläum von Skoda Auto und seine Motorsporttradition

    Mladá Boleslav (ots) - > Skoda präsentiert den Fabia 130, eine Sonderedition mit
    verbesserter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen

    > Der Skoda Fabia 130 ist mit einem leistungsstarken 1,5-TSI-Motor mit 130 kW
    (177 PS) ausgerüstet und mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit der bislang
    schnellste Serien-Fabia

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    87,03€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,22€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    > Das Exterieur-Design umfasst glänzende schwarze Details, spezielle 130
    Edition-Embleme, Bi-LED-Scheinwerfer, besondere 18-Zoll-Räder Libra und
    Doppel-Auspuffendrohre, die den sportlichen Look unterstreichen

    > Der Innenraum bietet elektrisch bedienbare Sportsitze, ein
    Dreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein
    8-Zoll-Infotainmentdisplay

    > Seit 1999 wurden über 5 Millionen Fabia produziert, was das aktuelle
    Einstiegsmodell der Marke zu einem der erfolgreichsten Fahrzeuge in der
    Geschichte von Skoda macht

    Skoda präsentiert den Fabia 130 - eine Sonderedition abgeleitet vom aktuellen
    Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Skoda Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150
    PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen
    (kombiniert): 120 - 128 g/km; CO2-Klasse: D). Diese bietet mehr Leistung, ein
    tiefergelegtes Fahrwerk, ein präziseres Handling sowie Designelemente, die auf
    die reiche und erfolgreiche Motorsporttradition von Skoda verweisen. Mit einer
    Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist er außerdem der bislang schnellste
    Serien-Fabia von Skoda. Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für
    Fahrzeug-Enthusiasten und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Skoda
    Auto. Die Sonderedition ist ab sofort in vielen europäischen Märkten bestellbar.
    Die Auslieferungen sollen im Dezember 2025 beginnen.

    * Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der
    Typgenehmigungsverfahren vor.

    Hier (https://www.skoda-media.de/pmappen/25017//) geht es zur vollständigen
    Pressemappe zum Skoda Fabia 130.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6133080
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Skoda Fabia 130 Sonderedition feiert das Jubiläum von Skoda Auto und seine Motorsporttradition > Skoda präsentiert den Fabia 130, eine Sonderedition mit verbesserter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen > Der Skoda Fabia 130 ist mit einem leistungsstarken 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) ausgerüstet und mit 228 km/h …