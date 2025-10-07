Sonderedition feiert das Jubiläum von Skoda Auto und seine Motorsporttradition

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda präsentiert den Fabia 130, eine Sonderedition mit

verbesserter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen



> Der Skoda Fabia 130 ist mit einem leistungsstarken 1,5-TSI-Motor mit 130 kW

(177 PS) ausgerüstet und mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit der bislang

schnellste Serien-Fabia





> Das Exterieur-Design umfasst glänzende schwarze Details, spezielle 130Edition-Embleme, Bi-LED-Scheinwerfer, besondere 18-Zoll-Räder Libra undDoppel-Auspuffendrohre, die den sportlichen Look unterstreichen> Der Innenraum bietet elektrisch bedienbare Sportsitze, einDreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein8-Zoll-Infotainmentdisplay> Seit 1999 wurden über 5 Millionen Fabia produziert, was das aktuelleEinstiegsmodell der Marke zu einem der erfolgreichsten Fahrzeuge in derGeschichte von Skoda machtSkoda präsentiert den Fabia 130 - eine Sonderedition abgeleitet vom aktuellenFabia Monte Carlo 1,5 TSI (Skoda Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 120 - 128 g/km; CO2-Klasse: D). Diese bietet mehr Leistung, eintiefergelegtes Fahrwerk, ein präziseres Handling sowie Designelemente, die aufdie reiche und erfolgreiche Motorsporttradition von Skoda verweisen. Mit einerHöchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist er außerdem der bislang schnellsteSerien-Fabia von Skoda. Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil fürFahrzeug-Enthusiasten und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von SkodaAuto. Die Sonderedition ist ab sofort in vielen europäischen Märkten bestellbar.Die Auslieferungen sollen im Dezember 2025 beginnen.* Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss derTypgenehmigungsverfahren vor.Hier (https://www.skoda-media.de/pmappen/25017//) geht es zur vollständigenPressemappe zum Skoda Fabia 130.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6133080OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH