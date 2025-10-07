Skoda Fabia 130
Sonderedition feiert das Jubiläum von Skoda Auto und seine Motorsporttradition
Mladá Boleslav (ots) - > Skoda präsentiert den Fabia 130, eine Sonderedition mit
verbesserter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen
> Der Skoda Fabia 130 ist mit einem leistungsstarken 1,5-TSI-Motor mit 130 kW
(177 PS) ausgerüstet und mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit der bislang
schnellste Serien-Fabia
> Das Exterieur-Design umfasst glänzende schwarze Details, spezielle 130
Edition-Embleme, Bi-LED-Scheinwerfer, besondere 18-Zoll-Räder Libra und
Doppel-Auspuffendrohre, die den sportlichen Look unterstreichen
> Der Innenraum bietet elektrisch bedienbare Sportsitze, ein
Dreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein
8-Zoll-Infotainmentdisplay
> Seit 1999 wurden über 5 Millionen Fabia produziert, was das aktuelle
Einstiegsmodell der Marke zu einem der erfolgreichsten Fahrzeuge in der
Geschichte von Skoda macht
Skoda präsentiert den Fabia 130 - eine Sonderedition abgeleitet vom aktuellen
Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Skoda Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150
PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 120 - 128 g/km; CO2-Klasse: D). Diese bietet mehr Leistung, ein
tiefergelegtes Fahrwerk, ein präziseres Handling sowie Designelemente, die auf
die reiche und erfolgreiche Motorsporttradition von Skoda verweisen. Mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist er außerdem der bislang schnellste
Serien-Fabia von Skoda. Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für
Fahrzeug-Enthusiasten und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Skoda
Auto. Die Sonderedition ist ab sofort in vielen europäischen Märkten bestellbar.
Die Auslieferungen sollen im Dezember 2025 beginnen.
* Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der
Typgenehmigungsverfahren vor.
Hier (https://www.skoda-media.de/pmappen/25017//) geht es zur vollständigen
Pressemappe zum Skoda Fabia 130.
Pressekontakt:
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon +49 6150 133 121
E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de
Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6133080
OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH
