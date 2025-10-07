Nike (B) Aktie unter Verkaufsdruck - 07.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -2,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nike (B) Aktionäre einen Verlust von -7,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um +0,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nike (B) -18,86 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,33 % 1 Monat -5,86 % 3 Monate -7,53 % 1 Jahr -20,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die drastische Kursentwicklung der Nike (B) Aktie, die von über 150€ auf etwa 61€ gefallen ist. Nutzer diskutieren die Gründe für den Rückgang, darunter sinkende Netto-Gewinne und schwächere Zahlen für 2025. Während einige pessimistisch sind und von Geldverbrennung sprechen, gibt es auch Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen und die positiven Aspekte der Unternehmensentwicklung betonen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,57 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

An den internationalen Börsen dominieren heute die roten Zahlen. Während der DAX und andere Indizes Verluste hinnehmen müssen, gibt es dennoch einige Lichtblicke bei den Topwerten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.