Nike (B) Aktie unter Verkaufsdruck - 07.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die Nike (B) Aktie bisher Verluste von -2,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.
Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.
Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -2,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nike (B) Aktionäre einen Verlust von -7,53 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um +0,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nike (B) -18,86 % verloren.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.
Nike (B) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,33 %
|1 Monat
|-5,86 %
|3 Monate
|-7,53 %
|1 Jahr
|-20,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die drastische Kursentwicklung der Nike (B) Aktie, die von über 150€ auf etwa 61€ gefallen ist. Nutzer diskutieren die Gründe für den Rückgang, darunter sinkende Netto-Gewinne und schwächere Zahlen für 2025. Während einige pessimistisch sind und von Geldverbrennung sprechen, gibt es auch Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen und die positiven Aspekte der Unternehmensentwicklung betonen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.
Informationen zur Nike (B) Aktie
Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,57 Mrd.EUR wert.
Nike (B) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.