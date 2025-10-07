ROUNDUP 2/Rekordrally
Goldpreis nähert sich immer weiter 4.000-Dollar-Marke an
- Goldpreis erreicht Rekordhoch von 3.991 US-Dollar.
- Politische Unsicherheiten in Frankreich stützen Gold.
- Bitcoin bleibt hinter Gold, trotz starker Kursgewinne.
LONDON (dpa-AFX) - Gold hat auch am Dienstag vor allem wegen der anhaltenden Haushaltskrise in Frankreich seine jüngste Rekordrally fortgesetzt. Das Edelmetall kletterte bis auf gut 3.991 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, legte zuletzt aber immer noch leicht auf 3.982 US-Dollar zu. Am Montag hatte der Goldpreis an seine Rekordrally von vergangener Woche angeknüpft und fast zwei Prozent gewonnen.
Viele Beobachter verweisen auf die teilweise Schließung der Regierungsgeschäfte in den USA, die den Goldpreis stützten. Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank hält dies jedoch nicht für den ausschlaggebenden Grund, da sich die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank dadurch nicht verändert hätten. "Vielmehr liegt es nahe, dass politische, und damit zum Teil einhergehend, fiskalische Risiken zuletzt wieder verstärkt für Unsicherheit sorgen", heißt es in einem Kommentar. Sie verweist auf die Rücktritte der Premierminister in Frankreich und in Japan. "Eine nennenswerte Konsolidierung der Haushalte wird in beiden Fällen in Zweifel gezogen."
In den vergangenen sieben Handelstagen wurde das Edelmetall um mehr als 200 Dollar oder knapp sechs Prozent teurer. Das Plus im Jahresverlauf beläuft sich damit inzwischen auf fast 52 Prozent. Gold steuert damit auf den stärksten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Zudem übertrifft das Edelmetall viele andere Anlageklassen. Selbst der Bitcoin, der wie Gold von den geopolitischen Krisen und der politischen Unsicherheit profitiert, kann da nicht mithalten.
Die älteste und bekannteste Digitalwährung der Welt hatte zwar am Montag mit Kursen von mehr als 126.000 Dollar ebenfalls eine Bestmarke erklommen. Aktuell kostet der Bitcoin mit 121.400 Dollar allerdings wieder weniger. Seit Ende 2024 zog die Notierung um 29 Prozent und damit deutlich weniger als der Goldpreis an. Mittel- und langfristig hat allerdings der Bitcoin die Nase vorn.
In den vergangenen drei Jahren hat sich der Kurs der Digitalwährung mehr als versechsfacht - also um mehr als 500 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Gold gewann in dem Zeitraum 134 Prozent. Noch deutlicher wird es beim Zehnjahresvergleich. Seit Herbst 2015 zog die Goldnotierung um knapp 250 Prozent an; diejenige des Bitcoins aber um mehr als 50.000 Prozent - sprich: der Kurs ist um mehr als das 500-Fache gestiegen./zb/mis/jsl/nas/la/he
Gold – wie lange kann der Preisanstieg noch tragen?
Gold läuft trotz hoher Realzinsen auf neue Hochs. Viele fragen sich: Wie lange kann das noch weitergehen?
Die Preistreiber liegen auf der Hand:
- Schulden und Defizite bleiben in allen großen Volkswirtschaften massiv hoch.
- Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan, Handelskonflikte) sorgen für einen anhaltenden Risikoaufschlag.
- Zentralbanken kaufen seit Jahren netto, 2025 sogar wieder stärker.
- ETF-Flows drehen nach langer Durststrecke wieder ins Positive.
- Minenproduktion wächst kaum noch, Angebot bleibt strukturell eng.
Ein Punkt, den viele übersehen: Die Zentralbanken bilanzieren ihr Gold extrem niedrig, teils noch bei 35 $/oz. In den Büchern wirkt das Gold fast wertlos – tatsächlich sind es stille Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange das Fiat-System funktioniert, bleibt dieser Joker verborgen. In einer echten Krise könnte man durch Neubewertung die Bilanzen auf einen Schlag massiv stärken.
Und was heißt das für den Preis?
Nimmt man heute einen Spot von rund 3.764 USD/oz, ergeben sich folgende Größenordnungen:
- In einem Basisszenario (moderate Realzinsen, neutraler Dollar, anhaltende Zentralbankkäufe, mittlere Geopolitik) könnte Gold in den nächsten drei Jahren auf etwa 4.800 USD steigen – rund +27 %.
- Im Bullenszenario (fallende Realzinsen, schwächerer Dollar, starke Käufe von Zentralbanken und ETFs, hohe geopolitische Spannung) wären auch Kurse von 8.100 USD denkbar – also mehr als eine Verdoppelung.
- Ein Bären-Szenario (starke Realzinsen, starker USD, ETF-Abflüsse, geopolitische Entspannung) könnte dagegen Rücksetzer Richtung 1.800–2.000 USD bringen.
Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung):
- Base-Szenario ~45 %: Das wahrscheinlichste Bild – moderate Aufwärtsbewegung, unterstützt von Schulden und CB-Käufen.
- Bull-Szenario ~40 %: Fast ebenso realistisch, weil geopolitische Risiken und Defizite aktuell eher zunehmen.
- Bären-Szenario ~15 %: Möglich, aber nur, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig kippen (stark steigende Realzinsen, kräftiger Dollar, Ruhe an den Krisenfronten).
👉 Fazit: Der strukturelle Trend zeigt weiter nach oben. Korrekturen sind sicher, aber ein echter Bärenmarkt mit Rückkehr unter 2.000 USD wirkt heute sehr unwahrscheinlich.
Ich teile die Sorge über die Erosion von Rechtssicherheit durch politische Entscheidungen – und das gilt nicht nur für den Westen, sondern weltweit. Aber wir sollten ehrlich bleiben: Der staatliche Zugriff auf Vermögen ist keine westliche Erfindung, sondern eine wiederkehrende Realität aller Großmächte – inklusive Russland, der Sowjetunion und China. Ob es die Enteignungen nach 1917, die Zwangsverstaatlichungen Maos, die Beschlagnahmungen der Kulturrevolution oder jüngere Fälle wie Yukos und Sakhalin-2 sind: Eigentumsrechte standen dort immer unter politischem Vorbehalt. Der Westen hat hier sicher einen gefährlichen Präzedenzfall gesetzt – aber er ist damit keineswegs allein.