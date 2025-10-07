    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    Besonders beachtet!

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie tiefrot - 07.10.2025

    Am 07.10.2025 ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie, bisher, um -4,63 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.

    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Mit einer Performance von -4,63 % musste die Heidelberger Druckmaschinen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +52,95 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -1,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf +136,16 %.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,36 %
    1 Monat +13,16 %
    3 Monate +52,95 %
    1 Jahr +116,20 %

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 659,20 Mio. wert.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberger Druckmaschinen

    -4,63 %
    -1,36 %
    +13,16 %
    +52,95 %
    +116,20 %
    +82,31 %
    +293,31 %
    -11,30 %
    -94,59 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400



