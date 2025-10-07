Heidelberger Druckmaschinen Aktie tiefrot - 07.10.2025

Mit einer Performance von -4,63 % musste die Heidelberger Druckmaschinen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +52,95 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -1,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf +136,16 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,36 % 1 Monat +13,16 % 3 Monate +52,95 % 1 Jahr +116,20 %

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 659,20 Mio. wert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.