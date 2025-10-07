Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +14,70 %
Tagesperformance: +14,70 %
Platz 1
Performance 1M: +23,16 %
Performance 1M: +23,16 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,25 %
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 2
Performance 1M: +20,20 %
Performance 1M: +20,20 %
Ford Motor
Tagesperformance: -5,84 %
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 3
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -5,78 %
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 4
Performance 1M: -11,04 %
Performance 1M: -11,04 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -5,03 %
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 5
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 6
Performance 1M: +39,43 %
Performance 1M: +39,43 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 7
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 8
Performance 1M: +17,40 %
Performance 1M: +17,40 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 9
Performance 1M: +32,95 %
Performance 1M: +32,95 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,27 %
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 10
Performance 1M: +20,42 %
Performance 1M: +20,42 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 11
Performance 1M: +10,22 %
Performance 1M: +10,22 %
PayPal
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 12
Performance 1M: +8,29 %
Performance 1M: +8,29 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 13
Performance 1M: -18,34 %
Performance 1M: -18,34 %
PulteGroup
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 14
Performance 1M: -7,67 %
Performance 1M: -7,67 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 15
Performance 1M: +30,80 %
Performance 1M: +30,80 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 16
Performance 1M: -1,40 %
Performance 1M: -1,40 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 17
Performance 1M: +21,88 %
Performance 1M: +21,88 %
Tesla
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 18
Performance 1M: +26,45 %
Performance 1M: +26,45 %
Kenvue
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 19
Performance 1M: -12,73 %
Performance 1M: -12,73 %
CarMax
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 20
Performance 1M: -24,91 %
Performance 1M: -24,91 %
Coterra Energy
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 21
Performance 1M: +1,70 %
Performance 1M: +1,70 %
Expedia Group
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 22
Performance 1M: +0,57 %
Performance 1M: +0,57 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 23
Performance 1M: -5,67 %
Performance 1M: -5,67 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 24
Performance 1M: +6,20 %
Performance 1M: +6,20 %
Dow
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 25
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
Gartner
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 26
Performance 1M: +1,67 %
Performance 1M: +1,67 %
Paychex
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 27
Performance 1M: -5,78 %
Performance 1M: -5,78 %
Elevance Health
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 28
Performance 1M: +14,34 %
Performance 1M: +14,34 %
Kroger
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 29
Performance 1M: -1,31 %
Performance 1M: -1,31 %
Netflix
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 30
Performance 1M: -3,72 %
Performance 1M: -3,72 %
Arch Capital Group
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 31
Performance 1M: +0,61 %
Performance 1M: +0,61 %
American Water Works
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 32
Performance 1M: -0,12 %
Performance 1M: -0,12 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 33
Performance 1M: +41,24 %
Performance 1M: +41,24 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 34
Performance 1M: +1,11 %
Performance 1M: +1,11 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 35
Performance 1M: +4,55 %
Performance 1M: +4,55 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 36
Performance 1M: +0,21 %
Performance 1M: +0,21 %
American Electric Power
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 37
Performance 1M: +9,82 %
Performance 1M: +9,82 %
McKesson
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 38
Performance 1M: +9,29 %
Performance 1M: +9,29 %
Chubb
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 39
Performance 1M: +4,22 %
Performance 1M: +4,22 %
Palantir
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 40
Performance 1M: +20,38 %
Performance 1M: +20,38 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte