Anheuser-Busch InBev - Aktie im Spotlight - 07.10.2025

Die Anheuser-Busch InBev Aktie notiert aktuell bei 51,09€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,08 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Anheuser-Busch InBev ist der weltweit führende Brauereikonzern, bekannt für Marken wie Budweiser und Corona. Mit einer dominanten Marktstellung konkurriert es mit Heineken und Carlsberg. Einzigartig sind seine globale Präsenz und nachhaltige Brauverfahren.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Anheuser-Busch InBev Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Anheuser-Busch InBev +6,00 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

Anheuser-Busch InBev Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,27 % 1 Monat -0,87 % 3 Monate -13,15 % 1 Jahr -15,34 %

Informationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Es gibt 2 Mrd. Anheuser-Busch InBev Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,12 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.10.2025 im E-Stoxx 50.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Anheuser-Busch InBev Aktie jetzt kaufen?

Ob die Anheuser-Busch InBev Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Anheuser-Busch InBev Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.