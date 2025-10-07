    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dividendenrendite der niederländischen Bank sei zwar weiterhin attraktiv, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Herausragend aber sei sie im Branchenvergleich nicht mehr./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 21,11EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.




