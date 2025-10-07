    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Netanjahu

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unsere Feinde haben uns nicht gebrochen

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu betont Kampfgeist nach Hamas-Angriff.
    • Israel will Geiseln befreien und Hamas beseitigen.
    • 1.200 Tote und 250 Entführte beim Terrorangriff.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 Kampfgeist beschworen. "Unsere Feinde haben uns schwer geschlagen, aber sie haben uns nicht gebrochen", hieß es israelischen Medienberichten zufolge in einer Erklärung Netanjahus. "Wer auch immer die Hand gegen uns erhebt, erhält beispiellose vernichtende Schläge."

    Nun erlebe das Land "entscheidende Tage", sagte Netanjahu. "Wir werden weiterhin alles daran setzen, alle Ziele des Krieges zu erreichen: die Freilassung aller Geiseln, die Beseitigung der Hamas-Herrschaft und die Gewährleistung, dass Gaza keine Bedrohung mehr für Israel darstellt."

    Bei dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas uns andere Islamisten rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff war Auslöser des noch immer andauernden Gaza-Kriegs. Noch immer sind 48 Geiseln in der Gewalt der Hamas./czy/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Netanjahu Unsere Feinde haben uns nicht gebrochen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 Kampfgeist beschworen. "Unsere Feinde haben uns schwer geschlagen, aber sie haben uns nicht gebrochen", hieß es israelischen …