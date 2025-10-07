    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Verluste nach Rekorden im frühen Handel

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt nach Rekordrally: Ernüchterung.
    • Technologie-Indizes und S&P 500 schließen im Minus.
    • Nasdaq 100 und Dow Jones verzeichnen Verluste.
    Aktien New York Schluss - Leichte Verluste nach Rekorden im frühen Handel
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber schlossen diese Börsenbarometer ebenso im Minus wie der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial .

    Unter den Tech-Indizes fiel der Nasdaq 100 um 0,55 Prozent auf 24.840,23 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite sank um 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.008,13€
    Basispreis
    6,13
    Ask
    × 11,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.413,65€
    Basispreis
    6,07
    Ask
    × 11,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Der Dow gab um 0,20 Prozent auf 46.602,98 Punkte nach.

    Nach der von dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen Rally sei nun insgesamt eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei.

    Gleichwohl sorgte das Thema Künstliche Intelligenz am Dienstag noch für Bewegung bei einzelnen Werten. So stiegen die Aktien von IBM an der Dow-Spitze um 1,5 Prozent. Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale Anthropic wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Bausteinen für Unternehmensanwendungen beschleunigen. Dazu soll ein KI-Sprachmodell von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert werden.

    Für die Anteilscheine von Dell ging es um 3,5 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller hatte seine Prognosen für Umsatz- und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa verdoppelt. Grund dafür sei die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten, hieß es.

    Im S&P stiegen die Papiere von Constellation Brands um ein Prozent. Der Hersteller alkoholischer Getränke hatte besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt.

    Die Aktien von Oracle gerieten hingegen stark unter Druck und fielen am Ende noch um 2,5 Prozent. Die Gewinnmarge des Softwarekonzerns im Bereich Cloud-Computing sei geringer als von vielen Analysten erwartet, hieß es in einem Bericht des Portals "The Information" unter Berufung auf interne Unternehmensdokumente. Oracle erzielt in diesem Geschäftsfeld Umsätze mit der Vermietung von Servern mit Chips von Nvidia . Die Aktien des Chipherstellers büßten nach Bekanntwerden der Nachricht ihre deutlichen Gewinne vollständig ein und schlossen leicht im Minus.

    Ford sackten um mehr als sechs Prozent ab. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge muss der Autobauer nach einem Brand in einem Aluminiumwerk eines Zulieferers mit monatelangen Betriebsstörungen rechnen. Ford werde die Folgen des Brandes wahrscheinlich bei der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal darlegen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Autobauer sei der größte Kunde des Werks./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 120,2 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 22:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +29,07 %/+41,66 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Schluss Leichte Verluste nach Rekorden im frühen Handel Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber …