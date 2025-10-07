JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die negativen Auswirkungen des China-Geschäfts und der US-Zölle auf Ertrag und Barmittelfluss des Autobauers seien nur vorübergehender Natur, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies stärke das Vertrauen der Anleger, dass die Münchener ihr Aktienrückkaufprogramm im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen werden. Wichtiger als die Auswirkungen der Zölle dürfte die Fähigkeit des Konzerns sein, das Absatzwachstum und die Preissetzungsmacht in China im kommenden Jahr zu stabilisieren./rob/ka/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 85,11EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 22:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



