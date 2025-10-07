JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 260 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 226,2EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
