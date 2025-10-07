JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 89 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 85,11 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 47,76 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +2,22 %/+9,27 % bedeutet.