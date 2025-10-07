    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 89 Euro

    • JPMorgan belässt BMW auf "Overweight" mit 89 Euro.
    • China-Geschäft und US-Zölle sind vorübergehende Probleme.
    • Anlegervertrauen stärkt Aktienrückkaufprogramm 2025.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die negativen Auswirkungen des China-Geschäfts und der US-Zölle auf Ertrag und Barmittelfluss des Autobauers seien nur vorübergehender Natur, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies stärke das Vertrauen der Anleger, dass die Münchener ihr Aktienrückkaufprogramm im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen werden. Wichtiger als die Auswirkungen der Zölle dürfte die Fähigkeit des Konzerns sein, das Absatzwachstum und die Preissetzungsmacht in China im kommenden Jahr zu stabilisieren./rob/ka/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,50 % und einem Kurs von 85,11 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 47,76 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +2,22 %/+9,27 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 89 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
