DXC startet das APEX-Partnerprogramm, um Versicherer mit zertifizierten InsurTech-Anbietern zu verbinden

ASHBURN, Va., 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Technologie-Dienstleister aus den Fortune 500, hat heute die Einführung des DXC APEX-Programms (Assure Platform Ecosystem Exchange) bekannt gegeben, einer neuen Initiative, die über die DXC Assure-Plattform eine zentrale Schnittstelle für die Integration zwischen (Rück-)Versicherern, Maklern und zertifizierten InsurTech-Anbietern schafft.

Das Programm geht auf eine seit langem bestehende Herausforderung der Versicherungsbranche ein: fragmentierte, komplexe und kostspielige Integration mit Lösungen von Drittanbietern. Vorkonfigurierte Integrationen zwischen DXC-Produkten und APEX-Partnerangeboten, die durch die Assure-Plattform von DXC ermöglicht werden, beschleunigen die Fähigkeit von (Rück-)Versicherern und Maklern erheblich, neue Funktionen und Dienste einzuführen, operative Reibungsverluste und Sicherheitsrisiken zu reduzieren und Effizienzsteigerungen in ihren Unternehmen zu erzielen.

Die DXC Assure Platform ist ein umfassender Cloud-basierter Service, der es Versicherern ermöglicht, ihre Kernsysteme zu schützen, zu erweitern und zu transformieren und gleichzeitig Kosten und Risiken zu reduzieren. Die Plattform bildet die Grundlage für die Insurance-SaaS-Angebote von DXC und unterstützt sowohl Legacy- als auch Next-Generation-Systeme mit Dienstleistungen in den Bereichen Hosting, Compliance, Sicherheit, operative Einblicke und nahtlose Integration. Mit fortschrittlichen KI-Tools und Automatisierung können Versicherer kritische Prozesse optimieren und so ihren Weg zu vollständig digitalen Abläufen beschleunigen.

„Die Einführung des DXC APEX-Programms stellt einen bedeutenden Schritt in unserem Engagement dar, die Versicherungsbranche bei der Umsetzung von Innovationen zu unterstützen", erklärte Patrick Molineux, Vice President Global Offerings bei DXC. „Durch die Erweiterung unseres robusten, zertifizierten Partner-Ökosystems ermöglicht APEX Versicherungsanbietern eine schnellere Modernisierung, die Einführung neuer Technologien und die Verbesserung der Sicherheitsüberprüfung und -durchsetzung. Mit den Werkzeugen, um widerstandsfähiger und effizienter zu arbeiten, können Versicherer ihren Kunden letztendlich einen höheren Mehrwert bieten."