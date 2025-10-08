Wirtschaft
Mieterbund und Eigentümerverband plädieren für "Lex Airbnb"
Foto: Anti-Airbnb-Sticker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidenten des Deutschen Mieterbund und des Eigentümerverbands "Haus und Grund" fordern eine schärfere Regulierung gegen Kurzzeitvermietungen wie etwa vom Anbieter Airbnb. "Es braucht dringend eine stärkere Regulierung des undurchsichtigen Marktes der Kurzzeitvermietung, die häufig einhergeht mit der Vermietung möblierten Wohnraums", sagte Mieterbund-Präsidentin Melanie Weber-Moritz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).
Die Zahl der Airbnb-Wohnungen steige seit Jahren an. Weber-Moritz forderte, dass Deutschland die EU-Vorgaben zur Datenerfassung und Registrierung umsetze. Auch müssten die Vorschläge des Bundesrates, Kurzzeitvermietungen auf sechs Monate zu begrenzen und sogenannte Kettenverträge zu verbieten, konsequent angegangen werden.
"Darüber hinaus bedarf es eines flächendeckenden Zweckentfremdungsverbots von Wohnraum zur Eindämmung von Airbnb-Wohnungen, von dem alle Kommunen Gebrauch machen können", sagte die Mieterbund-Präsidentin. Auch müssten Umgehungsmöglichkeiten der Mietpreisbremse unterbunden werden.
Eine "Lex Airbnb" forderte der Präsident des Eigentümerverbandes "Haus und Grund", Kai Warnecke, gegenüber den Funke-Zeitungen. "Immer mehr Mieter ziehen zwar um, aber bleiben in ihren alten Mietverträgen, um diese Wohnungen dann mit hohen Gewinnen kurzzeitig untervermieten. Durch diese kurzzeitige Untervermietung von Wohnraum wird der Bevölkerung dringend benötigter Wohnraum entzogen, insbesondere in angespannten Lagen bei nachgefragten Wohnungsgrößen", führte er aus.
Die EU müsse kurzzeitige Untervermietungen untersagen, forderte er. Zugleich behauptete er, dass die Krise auf dem Wohnungsmarkt in weiten Teilen Europas mit einer zunehmenden Überregulierung zusammenhänge. Es brauche eine Neubau-Offensive, forderte Warnecke.
Airbnb schlägt bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen
Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gut.
• Das EPS verbesserte sich von -0,55 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar. Damit verdiente der Zimmervermittler mehr als am Markt erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 0,58 US-Dollar belaufen.
• Der Umsatz lag unterdessen im Berichtszeitraum bei 2,48 Milliarden Dollar. Airbnb konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit verbessern, vor Jahresfrist waren noch 2,322 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Experten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen zuvor einen Wert von 2,42 Milliarden Dollar zugetraut.
Quelle: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/zimmervermittler-mit-bilanz-airbnb-aktie-hebt-ab-airbnb-schlaegt-bei-umsatz-und-ergebnis-die-erwartungen-14231378
------------------------------------------
AIRBNB - 2025 soll ein neues Kapitel beginnen
Ein zentraler Baustein für zukünftiges Wachstum ist das Co-Host-Netzwerk, das Gastgebern die Verwaltung ihrer Unterkünfte erleichtert. Seit dem Start vor wenigen Monaten wurde das Netzwerk auf zehn Länder ausgeweitet und umfasst nun fast 100.000 gelistete Unterkünfte. Diese werden nicht nur besser bewertet, sondern erzielen auch durchschnittlich doppelt so hohe Einnahmen wie herkömmliche Angebote. „Wir haben festgestellt, dass Gastgeber, die mit Co-Hosts zusammenarbeiten, höhere Umsätze und bessere Bewertungen erzielen“, erklärte Chesky. „Das Netzwerk wächst schnell, und wir werden es in diesem Jahr auf Asien ausweiten.“
Expansion in neue Geschäftsbereiche geplant
Airbnb plant für 2025 Investitionen von 200 bis 250 Mio. USD in neue Geschäftsfelder, die im Mai vorgestellt werden sollen. Chesky kündigte an, dass Airbnb langfristig über sein Kerngeschäft hinaus wachsen wolle: „Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, unsere Plattform zu perfektionieren. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt. 2025 markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Airbnb.“ Dabei werde sich das Unternehmen zunächst auf Dienstleistungen konzentrieren, die das Reiseerlebnis abrunden. „Wenn Menschen eine Unterkunft buchen, gibt es viele weitere Services, die sie interessieren könnten. Wir wollen Airbnb zu einer Plattform für Reisen und Leben machen.“
Trotz der geplanten Expansion soll die hohe Profitabilität erhalten bleiben. Die bereinigte EBITDA-Marge wird für das Gesamtjahr auf mindestens 34,5 % erwartet. Zudem setzt das Unternehmen seine aktionärsfreundliche Politik fort und hat im vierten Quartal Aktien im Wert von 838 Mio. USD zurückgekauft
Quelle: https://stock3.com/news/airbnb-2025-soll-ein-neues-kapitel-beginnen-16132471
