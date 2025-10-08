Neue Chancen bei GOLD und Rüstung! Steyr Motors und AJN Resources besser als Renk? Gewinnmitnahme bei First Majestic?

Die Rally bei Rüstung, Gold und Silber läuft! Zeit, um Gewinne mitzunehmen und sich Nachzügler wie Steyr Motors und AJN Resources anzusehen? Steyr verdaut die 200 % Rally aus dem März und liefert kontinuierlich positive Meldungen. Die AJN Resources …



