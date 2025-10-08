Neue Chancen bei GOLD und Rüstung! Steyr Motors und AJN Resources besser als Renk? Gewinnmitnahme bei First Majestic?
Die Rally bei Rüstung, Gold und Silber läuft! Zeit, um Gewinne mitzunehmen und sich Nachzügler wie Steyr Motors und AJN Resources anzusehen? Steyr verdaut die 200 % Rally aus dem März und liefert kontinuierlich positive Meldungen. Die AJN Resources …
Foto: esg-aktien.de
Die Rally bei Rüstung, Gold und Silber läuft! Zeit, um Gewinne mitzunehmen und sich Nachzügler wie Steyr Motors und AJN Resources anzusehen? Steyr verdaut die 200 % Rally aus dem März und liefert kontinuierlich positive Meldungen. Die AJN Resources Aktie hat Nachholpotenzial im Goldsektor. In der Nachbarschaft einer Mega-Mine sieht man das Potenzial von mehreren Millionen Unzen Gold. In den kommenden Wochen sind spannende Ergebnisse zu erwarten. Und was machen die Basisinvestments Renk, Barrick Mining und First Majestic Silver? Sind bis zu 380 % Kursgewinn genug?
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte