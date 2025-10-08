Sun Life gibt Ernennung von Tom Murphy zum President, Sun Life Asset Management bekannt

TORONTO, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sun Life gab heute die Ernennung von Tom Murphy zum President, Sun Life Asset Management, bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, das Wachstum in seinem globalen Vermögensverwaltungsgeschäft weiter voranzutreiben.

„Sun Life ist ein führender globaler Vermögensverwalter, und die neue Rolle und und die damit einhergehende neue Struktur werden das gesamte Vermögensverwaltungsgeschäft von Sun Life unter einem Dach zusammenführen. Sun Life Asset Management wird auch neue Kapazitäten aufbauen, um die Synergien zwischen unserem Vermögensverwaltungsgeschäft und unserem Versicherungsgeschäft besser zu nutzen", so Kevin Strain, President & CEO, Sun Life.

Neben MFS, einem globalen Anbieter von Aktien- und Rentenlösungen, und SLC Management, einem globalen Anbieter von alternativen Vermögenswerten und festverzinslichen Wertpapieren, wird Sun Life Asset Management die Beteiligung von Sun Life an Aditya Birla Sun Life Asset Management, einem der größten Vermögensverwaltungsunternehmen in Indien, sowie das Rentenrisikotransfergeschäft von Sun Life, das derzeit Teil des kanadischen Geschäfts von Sun Life ist, umfassen. Zusammen erwirtschafteten diese Geschäftsbereiche für Sun Life 2024 Erträge in Höhe von über 1,4 Milliarden CAD.

„Sun Life gehört mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Billionen CAD zu den größten Vermögensverwaltern und Versicherungsgesellschaften der Welt", ergänzt Strain. „Toms Murphys Führungsrolle und die zusätzlichen Geschäftsbereiche, die jetzt zu unserer Vermögensverwaltungssäule gehören, markieren einen wichtigen nächsten Schritt für Sun Life, der die Zusammenarbeit und gemeinsame Gestaltung zwischen unseren marktführenden Vermögensverwaltungsunternehmen und unseren globalen Versicherungs- und Vermögensgeschäften ermöglicht, um neue Wachstumschancen zu erschließen und unsere Kunden besser zu bedienen."

Ab dem 1. Januar 2026 werden die Finanzergebnisse der Vermögensverwaltung von Sun Life diese neue Struktur widerspiegeln. Die Änderungen werden die unternehmensweiten Vermögensverwaltungsfähigkeiten und Wachstumsbestrebungen von Sun Life weiter unterstreichen.

Während Sun Life Asset Management die Wachstumschancen im gesamten Unternehmen beschleunigen wird, werden die einzelnen Vermögensverwaltungsgesellschaften weiterhin unter ihren bestehenden Markennamen operieren, ohne dass dies Auswirkungen auf ihre Führungsstrukturen, Führungsteams oder die Anlagephilosophie hat.