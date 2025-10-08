    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Neuausrichtung Entwicklungshilfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland muss Entwicklungshilfe aufrechterhalten.
    • Einsparungen im Haushalt dürfen nicht alles bestimmen.
    • Projekte sollten sinnvoll und wirtschaftlich verknüpft sein.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Neuausrichtung Entwicklungshilfe:

    "Deutschland muss im Kampf gegen Hunger und Armut einen seiner Größe angemessenen Beitrag leisten. Es hat - bei aller offensichtlichen Notwendigkeit von Einsparungen im Haushalt - die moralische Pflicht, die Entwicklungshilfe gerade jetzt aufrechtzuerhalten. In einer Zeit, in der sich die USA unter Führung Donald Trumps dafür ganz und gar nicht mehr interessieren. Gleichzeitig ist es richtig, jedes einzelne Projekt daraufhin anzuschauen, ob es sinnvoll ist. Auch eine stärkere Verschränkung mit Interessen der deutschen Wirtschaft muss nicht verkehrt sein. Wenn Geschäfte zustande kommen, von denen auch die ärmeren Länder profitieren, kann das die beste Hilfe sein."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
