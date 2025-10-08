    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Märkische Oderzeitung' zu Macron

    Für Sie zusammengefasst
    • Regierungschefs distanzieren sich von Macron.
    • Attal versteht Macrons Entscheidungen nicht mehr.
    • Philippe fordert vorgezogene Präsidentschaftswahlen.

    FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Macron:

    "Gleich zwei Regierungschefs distanzierten sich von Macron: Sein Zögling Gabriel Attal gab öffentlich zu, die Entscheidungen des Staatschefs nicht mehr zu verstehen. Und Edouard Philippe forderte vorgezogene Präsidentschaftswahlen. Dabei sind die Probleme des Landes inzwischen so groß, dass kein Mann und keine Frau sie allein lösen kann. Die von Charles de Gaulle 1958 geschaffene Fünfte Republik scheint am Ende zu sein. Und Macron hat entscheidend dazu beigetragen."/yyzz/DP/nas



    dpa-AFX
