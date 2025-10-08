    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Zeitung' zu bayerischen Drohnenabwehrzentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Technische Ausrüstung im Drohnenabwehrzentrum mangelhaft.
    • Sicherheitsbehörden können Drohnenpiloten nicht identifizieren.
    • Überwachungstechnologie bleibt hinter Erwartungen zurück.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu bayerischen Drohnenabwehrzentrum:

    "Es hapert bei der technischen Ausrüstung. Man muss sich schon wundern, dass es im Zeitalter der Hochtechnologie den Sicherheitsbehörden weder möglich ist, den Piloten einer über einem Flughafen schwebenden deutlich blinkenden Drohne auszumachen noch diese vom Himmel zu holen."/yyzz/DP/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu bayerischen Drohnenabwehrzentrum "Nürnberger Zeitung" zu bayerischen Drohnenabwehrzentrum: "Es hapert bei der technischen Ausrüstung. Man muss sich schon wundern, dass es im Zeitalter der Hochtechnologie den Sicherheitsbehörden weder möglich ist, den Piloten einer über einem …