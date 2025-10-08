    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Rundschau' zu Regierungskrise in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Regierungsbündnis in Frankreich
    • Rücktritt von Lecornu als Chance für Stabilität
    • Konsolidierung des Haushalts zur Schuldenreduktion

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Regierungskrise in Frankreich:

    "Man muss wohl hoffen, dass der zurückgetretene Premier Sébastien Lecornu und die anderen politisch Verantwortlichen die letzte Chance nutzen, um doch noch ein Regierungsbündnis zu schmieden. Es könnte die Regierungskrise in Frankreich beenden, die Probleme des Landes angehen und die Grand Nation bis zur Präsidentschaftswahl 2027 stabilisieren. Unmöglich ist das nicht. Schließlich scheiterte die Suche nach einer Regierung vordergründig an einer einzigen Personalie. Die politische Elite des Nachbarn würde zeigen, dass sie lernfähig ist und nach Jahrzehnten von Mehrheitsregierungen eine Minderheitsregierung hinbekommt. Sie würde auch eine lange Reihe von politischen Fehlern beenden. Sie begann mit den vorgezogenen Neuwahlen von Präsident Emmanuel Macron. Und vor allem könnten sie den Haushalt konsolidieren und so damit beginnen, die Staatsverschuldung zu stoppen. Das würde auch die Sorgen in anderen EU-Staaten vor politischer Instabilität und einer Schwächung des Euros beseitigen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
