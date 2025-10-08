    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Edelstahl-Verfahren

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gab es Absprachen zwischen Herstellern?

    Für Sie zusammengefasst
    • Prozess um Preisabsprachen bei Edelstahlherstellern
    • Zwei Firmen und Manager wegen Absprachen angeklagt
    • Bußgelder von 355 Mio. Euro bereits rechtskräftig

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geht es ab diesen Mittwoch um mutmaßliche Preisabsprachen zwischen Edelstahlherstellern. Zwei Firmen und deren verantwortlichen Managern wird vorgeworfen, zwischen Ende 2002 und Anfang 2016 mit acht weiteren Edelstahlunternehmen und zwei Branchenverbänden wichtige Preisbestandteile beim Vertrieb von Edelstahl verbotenerweise abgesprochen zu haben. Bei den Unternehmen handelt es sich laut Gericht überwiegend um Hersteller, Weiterverarbeiter sowie Händler. (Aktenzeichen: V-1 OWi OLG 1/24 (GWB))

    Der Fall ist schon länger als sogenanntes Edelstahl-Verfahren bekannt. Am Anfang stand eine branchenweite Durchsuchung der Kartellbehörden im November 2015, ausgelöst durch einen Kronzeugenantrag: Eines der beteiligten Unternehmen hatte geplaudert. 2018 und 2021 verhängte das Bundeskartellamt Bußgelder in Höhe von insgesamt 355 Millionen Euro gegen zehn Edelstahlunternehmen, zwei Branchenverbände und siebzehn verantwortliche Personen. Die Kronzeugen-Firma und ihre Tochterunternehmen mussten kein Bußgeld zahlen.

    Geldbußen gegen meiste Verfahrensbeteiligte bereits rechtskräftig

    Zwei Unternehmen sowie jeweils ein verantwortlicher Manager legten gegen die Bußgeldbescheide jedoch Einspruch ein, weshalb der Fall jetzt vor Gericht verhandelt wird. Das OLG betonte, dass die Geldbußen gegen die übrigen Edelstahlunternehmen, Branchenverbände und verantwortlich handelnden Personen bereits rechtskräftig sind.

    Prozessauftakt ist am Mittwoch. Das Gericht hat zunächst 17 weitere Hauptverhandlungstermine bestimmt - bis Ende Januar./tob/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Edelstahl-Verfahren Gab es Absprachen zwischen Herstellern? Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geht es ab diesen Mittwoch um mutmaßliche Preisabsprachen zwischen Edelstahlherstellern. Zwei Firmen und deren verantwortlichen Managern wird vorgeworfen, zwischen Ende 2002 und Anfang 2016 mit acht weiteren …