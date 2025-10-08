Reiche rechnet 2026 mit höherem Wirtschaftswachstum

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) legt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Im laufenden Jahr rechnet das Ministerium mit einem Mini-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent, wie aus der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papieren hervorgeht. 2026 soll die Konjunktur dann an Fahrt aufnehmen, erwartet wird ein Wachstum von 1,3 Prozent.

Im Frühjahr hatte die damalige geschäftsführende Ampel-Regierung für das laufende Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts erwartet und für das kommende Jahr ein Wachstum um 1,0 Prozent.