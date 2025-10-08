EU-Parlament stimmt über Veggie-'Burger'-Verbot ab

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament stimmt am Mittwoch (ab 12.30 Uhr) über ein mögliches Verbot von Bezeichnungen wie "Tofu-Wurst" oder "Soja-Schnitzel" ab. In dem zur Abstimmung stehenden Bericht sind über einen Änderungsantrag mehrere konkrete Begriffe eingebracht worden. Dazu zählen "Steak", "Schnitzel", "Hamburger" und "Wurst".

Diese dürften dann nur noch für Lebensmittel tierischen Ursprungs verwendet werden. Damit ein Verbot endgültig wird, muss auch eine Mehrheit der EU-Staaten zustimmen. Die für das Vorhaben im Europaparlament zuständige Abgeordnete Céline Imart teilte auf Anfrage mit, es bestehe "ein echtes Verwechslungsrisiko". Pflanzenbasierte Ersatzprodukte böten etwa nicht die gleichen Nährwerte wie ihre tierischen Originale. Verbraucherschützer sowie Unternehmen wie Aldi, Lidl und Burger King sehen den Vorstoß kritisch./mjm/DP/nas



