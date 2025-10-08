    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Schwarz-roter Koalitionsausschuss tagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalitionsausschuss trifft sich nach Sommerpause.
    • Wichtige Themen: Bürgergeld und Bauprojekte.
    • Monatliche Treffen zur Fortschrittsbesprechung geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwoch zum zweiten Koalitionsausschuss nach der parlamentarischen Sommerpause zusammen. Bei der Runde im Kanzleramt werden Entscheidungen in einigen wichtigen Themenfeldern angestrebt, wie es vorab hieß. Im Blick stehen sollen unter anderem die Reform des Bürgergelds und die Finanzierung wichtiger Bauprojekte im Verkehrsnetz, an der zuletzt Zweifel zutage getreten waren.

    Dem Koalitionsausschuss um Kanzler Friedrich Merz (CDU) gehören die Spitzen der Parteien und Fraktionen von CDU, CSU und SPD an. Zuletzt kam die Runde Anfang September zusammen, um ein Arbeitsprogramm für den Herbst zu besprechen. Grundsätzlich soll sich der Koalitionsausschuss monatlich treffen./sam/DP/nas





