    Bundestag schafft beschleunigte Einbürgerung ab

    • Turbo-Einbürgerung wird voraussichtlich abgeschafft.
    • Zuwanderer erhalten deutschen Pass erst nach fünf Jahren.
    • Regierungsbefragung mit Minister Bär und Schneider geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die von der Ampel-Koalition eingeführte "Turbo-Einbürgerung" für besonders gut integrierte Ausländer wird am Mittwoch voraussichtlich wieder abgeschafft. Mit der Mehrheit der schwarz-roten Koalition will der Bundestag beschließen, dass Zuwanderer nicht schon nach drei Jahren einen deutschen Pass erhalten können, sondern erst nach fünf Jahren. Den Unionsparteien war die Reform der Vorgänger-Regierung ein Dorn im Auge, weshalb deren Abschaffung bereits im Koalitionsvertrag vereinbart wurde.

    Eröffnet wird die Plenarwoche traditionell mit der Regierungsbefragung, wo sich diesmal Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den Abgeordneten stellen. In einer Aktuellen Stunden geht es außerdem um die Lage im Nahen Osten zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel./ax/DP/nas





