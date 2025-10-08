    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 8. Oktober 2025

    • Aurubis Kapitalmarkttag und Honeywell Investorentag.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Japan und USA erwartet.
    • Pressegespräch und Wirtschaftskonferenz in Deutschland.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. Oktober.

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag
    USA: Honeywell, Investorentag wegen der geplanten Solstice-Abspaltung im vierten Quartal

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    16.30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 16./17.9.25

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 DEU: Pressetermin am neuen Frankfurter Flughafenterminal 3 zum aktuellen Stand der Arbeiten mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, sowie die beiden Geschäftsführenden der Fraport Ausbau Süd GmbH Harald Rohr und Stephanie Pudwitz.

    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    12:00 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB): Konjunkturausblick der privaten Banken, Berlin

    13:30 DEU: Wirtschaftskonferenz 2025 des Wirtschaftsforums der SPD zu «Next Made in Germany: Den Wirtschaftsstandort von morgen gestalten» + 16.15 Paneldiskussion mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 17.00 Rede Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    14:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    DEU: Bundestag
    + 13.00 Regierungsbefragung mit Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Umweltminister Carsten Schneider (SPD) + 15.15 Aktuelle Stunde zur Lage im Nahen Osten
    + 16.30 Debatte und Abstimmung über die Abschaffung der sogenannten Turbo-Einbürgerung + 17.40 Erste Beratung Steueränderungsgesetz 2025 mit Überweisung an die Ausschüsse

    DEU: Eröffnung Internationale Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie «K 2025»

    DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.)

    EUR: EU-Kommission stellt KI-Strategie vor

    HINWEIS
    CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
