Der International MICE Summit (IMS) 2025 wird globale Führungskräfte zusammenbringen und die Vision 2030 treibt den Aufstieg Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für Geschäftsveranstaltungen voran

Über 2.000 führende Vertreter aus Industrie und Politik aus aller Welt werden an der zweiten Ausgabe des International MICE Summit (IMS25) in Riad teilnehmen und damit die Position Saudi-Arabiens als eines der weltweit am schnellsten wachsenden Reiseziele für Geschäftsveranstaltungen stärken.

Die Veranstaltung baut auf dem Erfolg des ersten IMS 2024 auf, der mehr als 1.700 Teilnehmer aus 25 Ländern anzog, während sich Saudi-Arabien auf die Ausrichtung der Expo 2030 und der Fußball-Weltmeisterschaft 2034 vorbereitet.

RIAD, Saudi-Arabien, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der International MICE Summit (IMS25) wird vom 26. bis 27. November 2025 nach Riad zurückkehren und mehr als 2.000 weltweit führende Persönlichkeiten zusammenbringen, um Wachstum in der MICE-Branche (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) zu fördern. Der IMS25 wird von der Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ausgerichtet und bietet den Teilnehmern einen unvergleichlichen Zugang zum weltweit am schnellsten wachsenden Veranstaltungsort für Großveranstaltungen. Im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 zur wirtschaftlichen Diversifizierung und zur Förderung der menschlichen Fähigkeiten zeigt der IMS25, wie Geschäftsveranstaltungen sektorübergreifende Innovationen und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Saudi-Arabien erlebt ein beispielloses Wachstum im MICE-Sektor und investiert in das gesamte Ökosystem, um sich auf die Expo 2030 und die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 vorzubereiten.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2024, die mehr als 1.700 Teilnehmer, 140 Referenten und Moderatoren aus über 25 Ländern anzog, wird der IMS25 seine Position als globale treibende Kraft unter dem Motto „Public - Private Collaboration: Fueling MICE Growth" (Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor: Impulse für das Wachstum der MICE-Branche) weiter festigen.

„Vision 2030 eröffnet der Veranstaltungsbranche eine beispiellose Ära voller Möglichkeiten und neuer Erfahrungen, Chancen und Reiseziele, während Saudi-Arabien die Welt willkommen heißt", erklärte der Gastgeber des IMS und Vorsitzende der SCEGA, Seine Exzellenz Fahd Al-Rasheed. „Indem der IMS25 Führungskräfte, Veranstaltungsinvestoren und Entscheidungsträger zusammenbringt, wird er die Zusammenarbeit fördern, die Konnektivität, Innovation und Wachstum im gesamten Königreich und in der globalen MICE-Branche ermöglicht."