    Jaguar Land Rover nimmt Produktion wieder auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Jaguar Land Rover nimmt Produktion schrittweise wieder auf.
    • Motorenwerk Wolverhampton startet als erstes.
    • Britische Regierung sichert Milliardenkredit für JLR.

    COVENTRY (dpa-AFX) - Der von einem Cyberangriff lahmgelegte britische Autobauer Jaguar Land Rover will die Produktion ab heute schrittweise wiederaufnehmen. Den Anfang machen laut einer Mitteilung des Unternehmens das Motorenwerk in Wolverhampton sowie mehrere Presswerke, die Karosseriewerkstatt, die Lackiererei und das Logistikzentrum an verschiedenen Standorten in Großbritannien. Ebenfalls noch in dieser Woche soll das Werk in der slowakischen Stadt Nitra die Fahrzeugproduktion wiederaufnehmen. Über weitere Schritte will das Unternehmen zeitnah informieren.

    Der Autobauer war am 31. August Ziel einer Cyberattacke geworden, die Produktion stand danach zunächst still. Die britische Regierung half dem angeschlagenen Unternehmen Ende September mit einer Garantie für einen Milliardenkredit zur Absicherung der Lieferkette. Der Kredit kommt von einer Geschäftsbank. Der Chef von Jaguar Land Rover (JLR), Adrian Mardell, bezeichnete die Wiederaufnahme der Produktion nun als "wichtigen Moment für JLR und all unsere Stakeholder"./gma/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
