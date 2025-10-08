Streeck
'Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte'
- Schärfere Kontrolle für E-Zigaretten gefordert.
- Aromen locken Jugendliche zum Nikotinkonsum.
- WHO-Studie zeigt alarmierende Nutzungszahlen.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, mahnt eine schärfere Kontrolle für den Konsum von E-Zigaretten an. Aromen wie Cola und Wassermelone versüßten jungen Leuten den Einstieg ins Rauchen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". "Dabei sind Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte. Sie sind ein verführerisches Mittel, um Jugendliche früh an Nikotin heranzuführen", sagte Streeck.
Die Zahlen einer neuen Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach mehr als 100 Millionen Menschen, davon etwa 15 Millionen Kinder und Jugendliche, E-Zigaretten rauchen, nennt Streeck "alarmierend". Zwar sei der weltweite Tabakkonsum zurückgegangen, in Europa sei diese Entwicklung aber verhältnismäßig schwach ausgeprägt.
Daher müsse mehr dafür getan werden, Menschen vom Rauchen und Vapen abzuhalten. "Wir brauchen eine konsequente Regulierung, eine strikte Durchsetzung des Kinder- und Jugendschutzes und noch mehr Aufklärung", sagte Streeck./hdo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 44,60 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,11 %.
Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 97,40 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,44GBP. Von den letzten 9 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00GBP was eine Bandbreite von -26,30 %/+9.950,25 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu British American Tobacco - 916018 - GB0002875804
Das denkt die wallstreetONLINE Community über British American Tobacco. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Konsolidierung hat jetzt aber ordentlich Fahrt aufgenommen. Der Anstieg vorher erfolgte m.E. nach auch innerhalb zu kurzer Zeit, das war nicht wirklich gesund.
Zum Glück bist du so schlau und kapierst das große Ganze! Ich bin leider nicht so helle wie du und "verstehe die einfachsten Dinge nicht". Ich ziehe deshalb meine Frage zurück. Leider kommt es wegen so klugen Leuten wie dir hier kaum noch zu einem Austausch.
Griller – bitte verschone uns mit Deinen unqualifizierten Äußerungen. Nachrichten erzeugen sehr wohl Kursbewegungen. Aber wer bei EUR 28 schon immer öffentlich kundgetan hat man möge verkaufen, der immer nur dann wieder in Erscheinung tritt, wenn die Aktie fällt, der soll sich einmal einige Bücher die den Horizont erweitern zu Gemüte führen. Benjamin Graham der intelligente Investor wäre eine Idee z.B.!