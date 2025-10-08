'Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte'

Daher müsse mehr dafür getan werden, Menschen vom Rauchen und Vapen abzuhalten. "Wir brauchen eine konsequente Regulierung, eine strikte Durchsetzung des Kinder- und Jugendschutzes und noch mehr Aufklärung", sagte Streeck./hdo/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 44,60 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,11 %.

Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 97,40 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,44GBP. Von den letzten 9 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00GBP was eine Bandbreite von -26,30 %/+9.950,25 % bedeutet.