    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco

    Streeck

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte'

    Für Sie zusammengefasst
    • Schärfere Kontrolle für E-Zigaretten gefordert.
    • Aromen locken Jugendliche zum Nikotinkonsum.
    • WHO-Studie zeigt alarmierende Nutzungszahlen.
    Streeck - 'Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, mahnt eine schärfere Kontrolle für den Konsum von E-Zigaretten an. Aromen wie Cola und Wassermelone versüßten jungen Leuten den Einstieg ins Rauchen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". "Dabei sind Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte. Sie sind ein verführerisches Mittel, um Jugendliche früh an Nikotin heranzuführen", sagte Streeck.

    Die Zahlen einer neuen Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach mehr als 100 Millionen Menschen, davon etwa 15 Millionen Kinder und Jugendliche, E-Zigaretten rauchen, nennt Streeck "alarmierend". Zwar sei der weltweite Tabakkonsum zurückgegangen, in Europa sei diese Entwicklung aber verhältnismäßig schwach ausgeprägt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Altria Group!
    Long
    58,79€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,74€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 8,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Daher müsse mehr dafür getan werden, Menschen vom Rauchen und Vapen abzuhalten. "Wir brauchen eine konsequente Regulierung, eine strikte Durchsetzung des Kinder- und Jugendschutzes und noch mehr Aufklärung", sagte Streeck./hdo/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 44,60 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -1,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 97,40 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,44GBP. Von den letzten 9 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00GBP was eine Bandbreite von -26,30 %/+9.950,25 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu British American Tobacco - 916018 - GB0002875804

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über British American Tobacco. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Streeck 'Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte' Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, mahnt eine schärfere Kontrolle für den Konsum von E-Zigaretten an. Aromen wie Cola und Wassermelone versüßten jungen Leuten den Einstieg ins Rauchen, sagte der CDU-Politiker der …