Das Shakti Studio von Yotta bietet Unternehmen und Start-ups produktionsreife KI-Funktionen

Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zugänglichkeit und Leistung auf Unternehmensniveau und stellt Kunden ein intuitives Self-Service-Portal zur Verfügung. Außerdem bietet es SLA-gestützte Zuverlässigkeit und sichere, konforme Umgebungen für große Unternehmen. Die einheitliche Plattform ermöglicht die Schulung, Bereitstellung, Skalierung und Überwachung, wodurch die Markteinführungszeit für Unternehmen verkürzt wird.

MUMBAI, Indien, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Yotta Data Services, ein führender Anbieter von KI-, Cloud-Infrastruktur- und Plattformdiensten, hat Shakti Studio eingeführt, eine KI-Cloud-Plattform für Unternehmen, die die Einführung von KI nahtlos beschleunigen soll, indem sie die Komplexität der Infrastruktur beseitigt. Dank einer starken Partnerschaft mit NVIDIA bietet es bedarfsgerechte serverlose GPUs, Feinabstimmung und produktionsreife KI-Endpunkte für LLMs, Bildverarbeitung und Sprache, sodass Entwickler, Datenwissenschaftler und Unternehmen KI-Modelle schnell erstellen, bereitstellen und skalieren können, ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen.

Sunil Gupta, Mitbegründer, Managing Director und CEO von Yotta Data Services, erklärte: „Shakti Studio ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer globalen Demokratisierung der Einführung von KI in Unternehmen. Mit einem klaren Fokus auf die Förderung von Innovation und die Schaffung von Mehrwert ist dies der schnellste Weg für Unternehmen und Start-ups, um vom Modell zum Markt zu gelangen."

Schlüsselfähigkeiten:

Shakti Serverlose GPUs: Bietet bedarfsgerechte GPU-Rechenleistung, die sich elastisch skalieren lässt und das Training, die Feinabstimmung und die Bereitstellung von KI-Modellen ohne physische Infrastrukturverwaltung unterstützt.

Bietet bedarfsgerechte GPU-Rechenleistung, die sich elastisch skalieren lässt und das Training, die Feinabstimmung und die Bereitstellung von KI-Modellen ohne physische Infrastrukturverwaltung unterstützt. Shakti KI Endpunkte: Bietet einsatzbereite LLM-, Bildverarbeitungs- und Sprachmodelle, die es Teams ermöglichen, KI-Funktionen in Anwendungen zu integrieren, ohne Modelle von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Bietet einsatzbereite LLM-, Bildverarbeitungs- und Sprachmodelle, die es Teams ermöglichen, KI-Funktionen in Anwendungen zu integrieren, ohne auf neu erstellen zu müssen. Shakti-Feinabstimmung: Ermöglicht die Anpassung von Modellen für bestimmte Aufgaben, Bereiche oder Sprachen mit sicheren Umgebungen und verteilter GPU-Rechenleistung.

Shakti Studio ist branchenunabhängig und unterstützt Unternehmen dabei, KI ohne komplexe Beschaffungszyklen einzuführen, beschleunigt die Produkteinführung für Start-ups, unterstützt Forscher bei der Durchführung groß angelegter Experimente ohne GPU-Engpässe und bietet Studenten praktischen Zugang zu fortschrittlichen Tools für Lernen und Innovation.

Informationen zu Yotta Data Services:

Yotta Data Services ist ein führender Anbieter von KI- und Cloud-Infrastruktur, der Hyperscale-Cloud, KI-Cloud, Rechenzentrums-Hosting, Cybersicherheit und Managed IT Services anbietet. Die Shakti Cloud bietet fortschrittliche KI-Dienste mit NVIDIAs NIM und GPU-Clustern. Yotta betreibt Hyperscale-Parks in Indien und ist der einzige APAC-Cloud-Partner von NVIDIA im Rahmen der Exemplar-Initiative. Das Unternehmen verfügt außerdem über wichtige Zertifizierungen, darunter RBI, ISO 27017/27701, PCI-DSS und SOC2/3. Weitere Informationen finden Sie unter www.yotta.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2790330/Shakti_Studio_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2790329/YOTTA_NVIDIA.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2538254/Yotta_Data_Services_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-shakti-studio-von-yotta-bietet-unternehmen-und-start-ups-produktionsreife-ki-funktionen-302577896.html