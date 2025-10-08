Critical Infrastructure Technologies Ltd. wurde für die Delegation Team Defence Australia anlässlich der AUSA 2025 in Washington, D.C., ausgewählt

Vancouver, BC – 8. Oktober 2025 –/ IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als „Rover“ in die Branchendelegation des Team Defence Australia (TDA) für die Branchenveranstaltung „Association of the United States Army (AUSA) Annual Meeting and Exposition 2025“ (AUSA 2025) aufgenommen wurde. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 15. Oktober 2025 im Walter E. Washington Convention Center in Washington, D.C. in den Vereinigten Staaten statt.

Die AUSA Annual Meeting and Exposition ist eine der weltweit größten Veranstaltungen zum Thema Landkriegsführung, bei der führende Vertreter des internationalen Verteidigungswesens, Regierungsvertreter sowie Brancheninnovatoren zusammenkommen, um Technologien, Systeme und Kompetenzen der nächsten Generation vorzustellen.

Die Teilnahme als Teil der Delegation von Team Defence Australia bietet CiTech eine Plattform, um mit internationalen Entscheidungsträgern aus dem Verteidigungssektor in Kontakt zu treten, die Beziehungen zu internationalen Partnern zu stärken und die vom Unternehmen entwickelte Nexus-Plattform sowie die darin eingebetteten Technologien, mit denen missionskritische Kommunikation, Mobilität und Situationsbewusstsein unterstützt werden, zu präsentieren.

„Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Team Defence Australia den australischen Verteidigungssektor auf der AUSA 2025 zu vertreten“, so Brenton Scott, CEO von CiTech. „Diese Fachveranstaltung bietet uns die Gelegenheit, unsere Nexus-Plattform einem globalen Publikum vorzustellen und unsere internationalen Partnerschaften mit Schwerpunkt auf Innovation, Funktionserweiterungen und Zusammenarbeit mit Verbündeten weiter auszubauen.“

Auf der AUSA 2025 werden über 30.000 Teilnehmer erwartet, darunter hochrangige Militärs, internationale Delegationen und wichtige Verteidigungsunternehmen. Die Teilnahme von CiTech unterstreicht die Initiativen des Unternehmens zur Förderung der nationalen Souveränität und der australischen Innovationskraft auf der globalen Bühne.

