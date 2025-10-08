Paukenschlag: Gold knackt 4.000-Dollar-Marke!

Gold hat einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals kletterte der Spotpreis für eine Feinunze (31,1 Gramm) über die Marke von 4.000 US-Dollar. Auslöser hierfür sind die zunehmenden Sorgen um die Stabilität der US-Wirtschaft, das drohende Haushaltschaos in Washington sowie anhaltende geopolitische Spannungen.

Noch vor zwei Jahren notierte Gold unter 2.000 US-Dollar. Seither hat sich der Preis verdoppelt und allein seit Jahresbeginn beträgt das Plus mehr als 50 Prozent. Damit schlägt das Edelmetall nicht nur die großen Aktienindizes, sondern auch Anleihen und Rohstoffe. Viele Investoren sehen in Gold aktuell den letzten verlässlichen Schutz gegen Inflation, Währungsturbulenzen und politische Risiken.

Zusätzlicher Rückenwind kommt von der US-Notenbank Fed: Da die Fed mit Zinssenkungen begonnen hat, sinken die Realrenditen. Dadurch wird das zinslose Edelmetall attraktiver. Parallel dazu verzeichnen goldgedeckte ETFs die größten Kapitalzuflüsse seit über drei Jahren. Besonders auffällig ist, dass nicht mehr nur Zentralbanken, sondern auch zunehmend Privatanleger und institutionelle Fonds den Markt treiben.

Diese Entwicklung erinnert an frühere Krisenphasen. Nach der Finanzkrise 2008 stieg der Goldpreis erstmals über 1.000 US-Dollar, während der Corona-Pandemie wurde die Marke von 2.000 US-Dollar geknackt und im Handelsstreit unter Präsident Trump folgte der Sprung über 3.000 US-Dollar. Jetzt markieren 4.000 Dollar eine neue Eskalationsstufe – begleitet von politischen Attacken auf die Fed, welche Zweifel an ihrer Unabhängigkeit schüren.

Analysten erwarten, dass Gold kurzfristig konsolidieren könnte, mittelfristig aber weiteres Potenzial hat. So hat etwa Goldman Sachs sein Kursziel für 2026 auf 4.900 Dollar angehoben. Hedgefonds-Legende Ray Dalio betonte jüngst, Gold sei ein verlässlicherer Schutz als der US-Dollar. Einige Experten halten sogar 4.500 Dollar schon im kommenden Jahr für möglich.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

