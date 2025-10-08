    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRELIEF THERAPEUTICS Holding AktievorwärtsNachrichten zu RELIEF THERAPEUTICS Holding
    Relief Therapeutics & NeuroX Sign Deal for MindMaze Successor Merger

    Relief Therapeutics and NeuroX unite to pioneer AI-driven neurotherapeutics, setting sights on global leadership in neurological care by 2025.

    • Relief Therapeutics and NeuroX have signed a definitive agreement for a business combination, creating a new AI-driven health tech company.
    • The combined entity will be renamed MindMaze Therapeutics Holding SA and aims to be a global leader in neurotherapeutic solutions for neurological diseases.
    • The transaction is expected to close in December 2025, pending customary conditions and approvals.
    • NeuroX's digital neurotherapeutic suite is already deployed in over 250 clinics and is supported by a unique U.S. reimbursement code (CAT-3).
    • The deal involves an equity valuation of CHF 100 million for Relief and CHF 1 billion for NeuroX, with Relief issuing 140 million new shares to acquire NeuroX.
    • The combined company will focus on precision neurology, leveraging a proprietary neuro-data engine and advanced AI models for personalized treatment solutions.






