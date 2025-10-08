Relief Therapeutics & NeuroX Sign Deal for MindMaze Successor Merger
Relief Therapeutics and NeuroX unite to pioneer AI-driven neurotherapeutics, setting sights on global leadership in neurological care by 2025.
Foto: adobe.stock.com
- Relief Therapeutics and NeuroX have signed a definitive agreement for a business combination, creating a new AI-driven health tech company.
- The combined entity will be renamed MindMaze Therapeutics Holding SA and aims to be a global leader in neurotherapeutic solutions for neurological diseases.
- The transaction is expected to close in December 2025, pending customary conditions and approvals.
- NeuroX's digital neurotherapeutic suite is already deployed in over 250 clinics and is supported by a unique U.S. reimbursement code (CAT-3).
- The deal involves an equity valuation of CHF 100 million for Relief and CHF 1 billion for NeuroX, with Relief issuing 140 million new shares to acquire NeuroX.
- The combined company will focus on precision neurology, leveraging a proprietary neuro-data engine and advanced AI models for personalized treatment solutions.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte