Aurubis: Multimetall-Wachstum für höhere Renditen!
Aurubis setzt mit der Strategie „Performance 2030“ neue Maßstäbe im Multimetallsektor. Das Unternehmen plant, seine Führungsposition zu festigen und nachhaltiges Wachstum zu fördern. Mit ehrgeizigen Finanzzielen und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, gestaltet Aurubis die Zukunft.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Aurubis präsentiert die überarbeitete Strategie „Performance 2030: Forging resilience. Leading in multimetal.“ auf dem Capital Market Day in London.
- Das Unternehmen plant, seine Position als führender Multimetallproduzent und Recycler zu stärken und eine mittelfristige Dividendenausschüttungsquote von bis zu 30 % einzuführen.
- Aurubis fokussiert sich auf Wachstum in Nordamerika, insbesondere durch die Inbetriebnahme der Multimetall-Recyclinganlage in Augusta, Georgia.
- Die Finanzprognose für 2025/26 umfasst ein operatives EBITDA von 580 bis 680 Mio. €, ein operatives EBT von 300 bis 400 Mio. €, und einen Netto-Cashflow von 640 bis 740 Mio. €.
- Aurubis strebt ein langfristiges ROCE-Ziel von 15 % an und verpflichtet sich zu einem maximalen Net Leverage von 3,0 sowie einer Eigenkapitalquote von über 40 %.
- Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, mit Fokus auf verantwortungsvolles Handeln und den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 04.12.2025.
Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 120,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 120,60EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.878,60PKT (-0,49 %).
-3,07 %
+12,02 %
+22,30 %
+37,84 %
+85,97 %
+116,59 %
+97,32 %
+112,28 %
+1.017,28 %
