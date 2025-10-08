    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Kaum Bewegung auf hohem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt stabil, kaum Veränderungen erwartet.
    • Enge Handelsspanne zwischen 24.250 und 24.500 Punkten.
    • US-Notenbankprotokoll könnte Bewegung bringen.
    DAX-FLASH - Kaum Bewegung auf hohem Niveau
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex Dax wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss erwartet.

    Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax am Mittwochmorgen mit einem moderaten Plus bei 24.414 Zählern. Schon seit Donnerstag bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten.

    Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern"./bek/stk





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

