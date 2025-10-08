JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 14,48EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,40
Kursziel alt: 13,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
