JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 14,48EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,40

Kursziel alt: 13,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,40 € , was einem Rückgang von -7,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer