    ABB verkauft Robotics-Sparte an SoftBank – Mega-Deal perfekt!

    ABB überrascht die Industrie mit dem Verkauf seiner Robotics-Division an die SoftBank Group für 5,375 Milliarden US-Dollar. Dieser strategische Schritt, der bis 2026 abgeschlossen sein soll, verspricht einen erheblichen Buchgewinn.

    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • ABB verkauft seine Robotics-Division an die SoftBank Group für 5,375 Milliarden US-Dollar.
    • Die Transaktion soll Mitte bis Ende 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.
    • Der Verkaufserlös wird gemäß ABBs Grundsätzen für Kapitalallokation verwendet.
    • ABB wird ihre Berichtsstruktur anpassen und die Robotics-Division als "nichtfortgeführte Aktivitäten" ausweisen.
    • Die Transaktion wird zu einem nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern von rund 2,4 Milliarden US-Dollar führen.
    • ABB Robotics beschäftigt rund 7.000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 16.10.2025.

    Der Kurs von ABB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,91EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,30EUR das entspricht einem Plus von +3,80 % seit der Veröffentlichung.


    ABB

    +4,06 %
    +2,26 %
    +6,54 %
    +25,32 %
    +20,98 %
    +145,98 %
    +181,35 %
    +295,25 %
    +184,39 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
