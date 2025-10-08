ABB verkauft Robotics-Sparte an SoftBank – Mega-Deal perfekt!
ABB überrascht die Industrie mit dem Verkauf seiner Robotics-Division an die SoftBank Group für 5,375 Milliarden US-Dollar. Dieser strategische Schritt, der bis 2026 abgeschlossen sein soll, verspricht einen erheblichen Buchgewinn.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- ABB verkauft seine Robotics-Division an die SoftBank Group für 5,375 Milliarden US-Dollar.
- Die Transaktion soll Mitte bis Ende 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.
- Der Verkaufserlös wird gemäß ABBs Grundsätzen für Kapitalallokation verwendet.
- ABB wird ihre Berichtsstruktur anpassen und die Robotics-Division als "nichtfortgeführte Aktivitäten" ausweisen.
- Die Transaktion wird zu einem nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern von rund 2,4 Milliarden US-Dollar führen.
- ABB Robotics beschäftigt rund 7.000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 16.10.2025.
Der Kurs von ABB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,91EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,30EUR das entspricht einem Plus von +3,80 % seit der Veröffentlichung.
+4,06 %
+2,26 %
+6,54 %
+25,32 %
+20,98 %
+145,98 %
+181,35 %
+295,25 %
+184,39 %
