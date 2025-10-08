    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    WDH

    Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis profitiert von KI, E-Autos, Energieinfrastruktur.
    • Langfristig ROCE-Ziel von 15 Prozent angestrebt.
    • Dividende: 30% Gewinnanteil ab 2025/26 geplant.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wochentag berichtigt)

    HAMBURG/LONDON (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will weiter von aktuellen Megatrends wie KI, E-Autos und der Modernisierung der Energieinfrastruktur profitierten. Langfristig soll die Rendite auf das im operativen Geschäft eingesetzte Kapital (ROCE) auf 15 Prozent zulegen, wie der im MDax gelistete Konzern am Mittwoch im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte. Für das seit Oktober laufende Geschäftsjahr 2025/26 peilt die Konzernführung um Toralf Haag aber erst einmal 7 bis 9 Prozent an. Der operative Vorsteuergewinn soll dann 300 bis 400 Millionen Euro erreichen - Analysten erwarte im Mittel 375 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für das von hohen Investitionen geprägte 2024/25 stellte Haag zuletzt die Mitte der Spanne von 330 bis 370 Millionen Euro in Aussicht.

    Bereits am Dienstag hatte Aurubis mitgeteilt, einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen zu wollen. Die Ausschüttungsquote soll ab 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses (nach Steuern) betragen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 strebt der Konzern eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent an. Hauptaktionär ist der Stahlkonzern Salzgitter mit knapp 30 Prozent./mis/stk

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
