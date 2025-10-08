WDH
Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern
- Aurubis profitiert von KI, E-Autos, Energieinfrastruktur.
- Langfristig ROCE-Ziel von 15 Prozent angestrebt.
- Dividende: 30% Gewinnanteil ab 2025/26 geplant.
(Wochentag berichtigt)
HAMBURG/LONDON (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis will weiter von aktuellen Megatrends wie KI, E-Autos und der Modernisierung der Energieinfrastruktur profitierten. Langfristig soll die Rendite auf das im operativen Geschäft eingesetzte Kapital (ROCE) auf 15 Prozent zulegen, wie der im MDax gelistete Konzern am Mittwoch im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte. Für das seit Oktober laufende Geschäftsjahr 2025/26 peilt die Konzernführung um Toralf Haag aber erst einmal 7 bis 9 Prozent an. Der operative Vorsteuergewinn soll dann 300 bis 400 Millionen Euro erreichen - Analysten erwarte im Mittel 375 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für das von hohen Investitionen geprägte 2024/25 stellte Haag zuletzt die Mitte der Spanne von 330 bis 370 Millionen Euro in Aussicht.
Bereits am Dienstag hatte Aurubis mitgeteilt, einen höheren Anteil seines Gewinns als Dividende an seine Aktionäre auszahlen zu wollen. Die Ausschüttungsquote soll ab 2025/26 bis zu 30 Prozent des operativen Konzernergebnisses (nach Steuern) betragen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 strebt der Konzern eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent an. Hauptaktionär ist der Stahlkonzern Salzgitter mit knapp 30 Prozent./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 118,9 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +19,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -52,44 %/+33,77 % bedeutet.
